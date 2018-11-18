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    Саутгейт: «Думаю, что Кейн – лучший бомбардир в мире»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна в матче 6-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1). Англичане вышли в плей-офф турнира, Кейн забил победный гол.

    «Я думаю, что Гарри – лучший бомбардир в мире. Поэтому я не люблю менять его во время матчей. У кого-то возникали вопросы из-за решений, которые я принимал летом, но Кейн – наш главный исполнитель пенальти и лидер.

    В 98 процентах матчей его игра имеет решающее значение, сегодня он отдал фантастический пас на Стерлинга в первом тайме», – сказал Саутгейт.

    Источник: AS

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    18.11.2018 23:34
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