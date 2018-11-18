Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна в матче 6-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1). Англичане вышли в плей-офф турнира, Кейн забил победный гол.

«Я думаю, что Гарри – лучший бомбардир в мире. Поэтому я не люблю менять его во время матчей. У кого-то возникали вопросы из-за решений, которые я принимал летом, но Кейн – наш главный исполнитель пенальти и лидер.

В 98 процентах матчей его игра имеет решающее значение, сегодня он отдал фантастический пас на Стерлинга в первом тайме», – сказал Саутгейт.