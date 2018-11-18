Ибрагимович рассказал об уходе из «Ювентуса» в 2006 году. Игрок поссорился с гендиректором клуба

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович готовит к выпуску свою автобиографию. Отрывки из нее опубликованы в интернете.

В одном из них игрок рассказал об уходе из «Ювентуса» в «Интер» в 2006 году. Тогда Ибрагимович поссорился Лучано Моджи, который занимал пост генерального директора клуба. Игрок получил красную карточку в матче с «Баварией», после чего Моджи сказал, что Ибрагимович не получит новый контракт.

Футболист ответил: «Я не хочу оставаться в Турине, и вы не можете сделать ничего, чтобы заставить меня сделать это».

Также Ибрагимович рассказал об уходе из «Интера» в «Барселону» в 2009 году.

«Пока Максвелл собирался в «Барселону», я дал ему пару своих бутс и сказал: «Возьми это в Барселону. Скоро я с тобой встречусь там».

Все думали, что я шучу, и начали смеяться. Но через два дня «Барселона» пригласила меня на встречу, и через 20 минут я был их игроком», – сказал Ибрагимович.