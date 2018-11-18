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    Ибрагимович рассказал об уходе из «Ювентуса» в 2006 году. Игрок поссорился с гендиректором клуба

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович готовит к выпуску свою автобиографию. Отрывки из нее опубликованы в интернете.

    В одном из них игрок рассказал об уходе из «Ювентуса» в «Интер» в 2006 году. Тогда Ибрагимович поссорился Лучано Моджи, который занимал пост генерального директора клуба. Игрок получил красную карточку в матче с «Баварией», после чего Моджи сказал, что Ибрагимович не получит новый контракт.

    Футболист ответил: «Я не хочу оставаться в Турине, и вы не можете сделать ничего, чтобы заставить меня сделать это».

    Также Ибрагимович рассказал об уходе из «Интера» в «Барселону» в 2009 году.

    «Пока Максвелл собирался в «Барселону», я дал ему пару своих бутс и сказал: «Возьми это в Барселону. Скоро я с тобой встречусь там».

    Все думали, что я шучу, и начали смеяться. Но через два дня «Барселона» пригласила меня на встречу, и через 20 минут я был их игроком», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Football Italia

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    18.11.2018 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      Мурашов 19 ноября 2018, 22:35

      Крутой мужик!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Гатчина 18 ноября 2018, 23:25

      главная проститутка мирового футбола.

      -3
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