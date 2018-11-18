Маркизио не играл с «Шальке-04» из-за повреждения 

Травматизм в РПЛ в этом году зашкаливает.Доморощенные и гастарбайтеры,молодые и ветераны-все равны перед скомканной и недостаточной подготовкой.А ведь в этом году осень затяжная и комфортная на большей части России. Всем им -скорейшего выздоровления.
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не сыграл в товарищеском матче против «Шальке-04». Главный тренер команды Сергей Семак сказал, что у игрока повреждение.
– Вы дали Маркизио отдохнуть или он нездоров?
– Маркизио не играл по состоянию здоровья, к сожалению. Желания приберечь его не было. Он получил небольшое повреждение.
– Олег Шатов был единственным полевым футболистом, который был заменен в первом тайме. Что с ним случилось? Повреждение?
– Надеюсь, никакого повреждения нет. Он почувствовал спазм, поэтому приняли решение заменить его в перерыве, чтобы не рисковать. Он играл хорошо в первом тайме, но ощущение, которое он почувствовал, мышечная боль не позволила ему продолжить игру.
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