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    Маркизио не играл с «Шальке-04» из-за повреждения 

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не сыграл в товарищеском матче против «Шальке-04». Главный тренер команды Сергей Семак сказал, что у игрока повреждение.

    – Вы дали Маркизио отдохнуть или он нездоров?

    – Маркизио не играл по состоянию здоровья, к сожалению. Желания приберечь его не было. Он получил небольшое повреждение.

    – Олег Шатов был единственным полевым футболистом, который был заменен в первом тайме. Что с ним случилось? Повреждение?

    – Надеюсь, никакого повреждения нет. Он почувствовал спазм, поэтому приняли решение заменить его в перерыве, чтобы не рисковать. Он играл хорошо в первом тайме, но ощущение, которое он почувствовал, мышечная боль не позволила ему продолжить игру.

    Самый провальный аргентинец в «Зените» наконец-то удивил. Скоро его не будет

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    18.11.2018 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 ноября 2018, 21:44

      Травматизм в РПЛ в этом году зашкаливает.Доморощенные и гастарбайтеры,молодые и ветераны-все равны перед скомканной и недостаточной подготовкой.А ведь в этом году осень затяжная и комфортная на большей части России. Всем им -скорейшего выздоровления.

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