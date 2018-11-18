Самый провальный аргентинец в «Зените» наконец-то удивил. Скоро его не будет

Краневиттер явно не подходит Семаку.

Матиасу Краневиттеру уже 25 лет. Он начинал карьеру в «Ривер Плейте», где гонял мяч несколько сезонов. В сезоне-2015/16 на пути Краневиттера неожиданно возник мадридский «Атлетико», но требования Симеоне парень не потянул. Ссылка в «Севилью» его ситуацию усугубила, а контракт с «Зенитом» выглядел неожиданным спасением. Тем более что Манчини очень приглянулись способности Краневиттера по отбору мяча. Был даже вот такой проход, который мог лишить «Локомотив» чемпионства. Матиас не попал.

twit text — ФК «Зенит»(@zenit_spb) 5 мая 2018 г.

В предыдущем сезоне РПЛ Краневиттер сыграл 21 матч, где в среднем проводил на поле по 62 минуты. Если что, Матиас вообще не способен проявлять себя в результативности, поэтому является типичным разрушителем. За всю карьеру в национальных чемпионатах разных стран у него только две голевые передачи и ноль голов. В товарищеской игре «Зенита» и «Шальке» (2:1) Краневиттер показал, что бить и забивать все-таки умеет. Если бы это могло перекинуться на официальные матчи, Матиас выходил бы на поле намного чаще.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Семаку вообще не нужен Матиас Краневиттер. В РПЛ аргентинец сыграл только четыре матча, проводя в среднем по 30 минут. Сам Краневиттер сейчас наверняка жалеет о сорвавшемся переходе в «Аталанту», куда летом забрали в аренду Ригони. Сначала итальянцы договаривались именно по Краневиттеру, но потом переключились на более креативного Эмилиано. Теперь он играет в топ-чемпионате, а Матиас сидит на скамейке в РПЛ. Хотя бы голом во взрослом футболе отметился.

«Все южноамериканские футболисты мечтают однажды оказаться в Европе, особенно в Испании, в Ла Лиге. У меня есть давняя мечта надеть футболку одного клуба, но я не могу вам рассказать о ней – иначе она точно не сбудется. Если это когда-нибудь произойдет – обязательно расскажу!» – говорил Краневиттер в интервью «Спорт-Экспрессу». Сейчас реальность такова, что в Европе Краневиттер уже точно никому не понадобится. Не нужен он и «Зениту», потому что Семак просто доверяет другим. Кажется, для Краневиттера остается только один вариант – возвращение в «Ривер Плейт». Говорят, местные болельщики его все еще очень ждут, а сам Краневиттер считает его настоящим домом.

Сейчас Краневиттера оценивают в 7 миллионов евро, хотя в «Зенит» он приходил за 8. Контракт заканчивается в 2021 году, но сейчас самое время для продажи. Особенно если Семаку действительно нужно усиление состава, о чем главный тренер «Зенита» периодически намекает в интервью.

Все перспективы Краневиттера окончательно испортил приход Маркизио. Опытного итальянца «Зенит» точно не планирует продавать в ближайшее время, хотя ошибается он на уровне Краневиттера.