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    Самый провальный аргентинец в «Зените» наконец-то удивил. Скоро его не будет


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    Голосов: 7
    18.11.2018 21:30
    Краневиттер явно не подходит Семаку.

    Матиасу Краневиттеру уже 25 лет. Он начинал карьеру в «Ривер Плейте», где гонял мяч несколько сезонов. В сезоне-2015/16 на пути Краневиттера неожиданно возник мадридский «Атлетико», но требования Симеоне парень не потянул. Ссылка в «Севилью» его ситуацию усугубила, а контракт с «Зенитом» выглядел неожиданным спасением. Тем более что Манчини очень приглянулись способности Краневиттера по отбору мяча. Был даже вот такой проход, который мог лишить «Локомотив» чемпионства. Матиас не попал.

    В предыдущем сезоне РПЛ Краневиттер сыграл 21 матч, где в среднем проводил на поле по 62 минуты. Если что, Матиас вообще не способен проявлять себя в результативности, поэтому является типичным разрушителем. За всю карьеру в национальных чемпионатах разных стран у него только две голевые передачи и ноль голов. В товарищеской игре «Зенита» и «Шальке» (2:1) Краневиттер показал, что бить и забивать все-таки умеет. Если бы это могло перекинуться на официальные матчи, Матиас выходил бы на поле намного чаще.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Семаку вообще не нужен Матиас Краневиттер. В РПЛ аргентинец сыграл только четыре матча, проводя в среднем по 30 минут. Сам Краневиттер сейчас наверняка жалеет о сорвавшемся переходе в «Аталанту», куда летом забрали в аренду Ригони. Сначала итальянцы договаривались именно по Краневиттеру, но потом переключились на более креативного Эмилиано. Теперь он играет в топ-чемпионате, а Матиас сидит на скамейке в РПЛ. Хотя бы голом во взрослом футболе отметился.

    «Все южноамериканские футболисты мечтают однажды оказаться в Европе, особенно в Испании, в Ла Лиге. У меня есть давняя мечта надеть футболку одного клуба, но я не могу вам рассказать о ней – иначе она точно не сбудется. Если это когда-нибудь произойдет – обязательно расскажу!» – говорил Краневиттер в интервью «Спорт-Экспрессу». Сейчас реальность такова, что в Европе Краневиттер уже точно никому не понадобится. Не нужен он и «Зениту», потому что Семак просто доверяет другим. Кажется, для Краневиттера остается только один вариант – возвращение в «Ривер Плейт». Говорят, местные болельщики его все еще очень ждут, а сам Краневиттер считает его настоящим домом.

    Сейчас Краневиттера оценивают в 7 миллионов евро, хотя в «Зенит» он приходил за 8. Контракт заканчивается в 2021 году, но сейчас самое время для продажи. Особенно если Семаку действительно нужно усиление состава, о чем главный тренер «Зенита» периодически намекает в интервью.

    Все перспективы Краневиттера окончательно испортил приход Маркизио. Опытного итальянца «Зенит» точно не планирует продавать в ближайшее время, хотя ошибается он на уровне Краневиттера.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», Инстаграм Краневиттера
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:17

      Аффтар:

      Александр Плеханов
      Имя: Александр
      Фамилия: Плеханов
      Пол: Мужской
      Моя команда: ЦСКА
      Какого крена ты суешся туда, куда тебя не просят, пони. Сиди в своей развалившейся конюшне и пой про безденежье и жалкую еврейскую судьбу!

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 20 ноября 2018, 12:50

      спартаку в аренду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1107

      qawzsexdr 19 ноября 2018, 22:10

      Отдавать передачи назад и поперёк поля много кто может, не обязательно тратить на это лемит.

      0
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      Рейтинг: +10

      nikvic46 19 ноября 2018, 09:35

      Каждый игрок в Зените на многое способен.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 ноября 2018, 05:39

      Вряд ли его получится хорошо продать, а вот в аренду можно было-бы и отдать.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 ноября 2018, 00:57

      а если уйдёт паредес пусть остается

      0
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      Рейтинг: +49

      Eleksel 19 ноября 2018, 00:12

      Я бы еще добавил Болото и Лодыгина на продажу!

      5
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 ноября 2018, 23:59

      пусть играет в италии

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 18 ноября 2018, 23:33

      Ух, вранье голимое! Купили его за 8 млн евро не потому что он столько стоил, а потому что его почему-то захотел Манчини. Дряневиттера вообще не было в трансфермаркте до предложения Зенита. После покупки его цена действительно составила 7 млн евро. Но это обычный результат покупки. За полтора года сидения на лавке эта цена должна была сильно усохнуть. У меня просто нет времени проверить, но думаю, что миллиона 4 он еще может стоить. Хотя это чисто формальная цена. Никто за него не даст и цента.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 18 ноября 2018, 23:20

      Отдайте Краневиттера Рубину в бесплатную аренду.. Думаю курбан Бекиевич сможет слепить из него хорошего опорника...
      Если уж у нас Руслан Камболов является однним из лучших в лиге по кол-во отборов то этот перспективный молодой аргентинец может себя показать там лучше у КББ

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