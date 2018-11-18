Фурсенко: «Аршавин в «Зените»? Будет день, и будет пища»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении в петербургский клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я с ним созванивался. Сейчас он все еще на контракте с «Кайратом» (до 30 декабря 2018 года – прим. ред.). Будет день, и будет пища», – сказал Фурсенко.

Ранее Аршавин провел прощальный матч за «Кайрат» и объявил о завершении карьеры. Футболист может получить должность в РФС.

Каким мы запомним Аршавина