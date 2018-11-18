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    Фурсенко: «Аршавин в «Зените»? Будет день, и будет пища»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении в петербургский клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    «Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я с ним созванивался. Сейчас он все еще на контракте с «Кайратом» (до 30 декабря 2018 года – прим. ред.). Будет день, и будет пища», – сказал Фурсенко.

    Ранее Аршавин провел прощальный матч за «Кайрат» и объявил о завершении карьеры. Футболист может получить должность в РФС.

    Каким мы запомним Аршавина

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.11.2018 12:28
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 ноября 2018, 18:52

      Легенда возвращаться

      0
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:51

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      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 ноября 2018, 16:08

      Какая должность там ему светит? Специалист по ожиданиям и проблемам?

      1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Леха из Твери 18 ноября 2018, 16:58

      Тебе никакая и нигде не светит, разве что десятый подползающий.

      -1
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      Рейтинг: -5

      Govy > vbn123 18 ноября 2018, 17:23

      Какой то ты активный пассажир....только с Пряжки?

      -1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 15:58

      На должность в Зените он заслужил.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 ноября 2018, 15:54

      фурсик осторожным стал люлей видать много схавал теперь много уже не болтает всё в краткой форме

      2
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 15:02

      Уж если Малафеев в Зените,то почему бы не Аршавин.....Надо создать официальный пенсионный фонд почетных игроков команды-директорат Газпромфутбол......

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Govy 18 ноября 2018, 16:59

      Видимо директорат ущер**б**ных уже создан. И там состоишь.

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      Рейтинг: -5

      Govy > vbn123 18 ноября 2018, 17:13

      Ссыкотно без звёздочек писать???хами на здоровье,здесь можно,не прилетит.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 ноября 2018, 14:46

      День - это Аршавин. А пища - это Фурсенко. Фурс, уступи место молодым! )

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > APchelov 18 ноября 2018, 16:59

      В точку, Андрей справится с этим на ура!

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 18 ноября 2018, 14:39

      Аршавин достоин . занять любую ключевую должность в Зените!-ведь в структуре клуба много людей далёких от футбола,но близких чемоданчику денег !

      4
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > САДЫЧОК 18 ноября 2018, 17:00

      Все верно, а Андрей типичный управленец!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 13:34

      В структуре " Зенита" он потянет любую спортивную должность. Митрофанушек бы сдвинуть с их пищи...

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 17:01

      Так и есть!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 ноября 2018, 13:24

      В скаутинге его можно попробовать.Петржела говорил ,что Аршавин с первого взгляда определял потенциал игроков.

      3
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