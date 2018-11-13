РФС предложит работу Аршавину

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал, что бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин может получить работу в ведомстве.

«Безусловно, Аршавин – легендарный игрок, он бронзовый призер чемпионата Европы, один из самых известных российских футболистов. Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Спасибо ему за яркие моменты: все помнят чемпионат Европы, его игру за «Арсенал».

Конечно, такие игроки всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля», – сказал Анохин.

Ранее стало известно, что 37-летний футболист казахстанского «Кайрата» завершил игровую карьеру.

Каким мы запомним Аршавина