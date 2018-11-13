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    РФС предложит работу Аршавину

    Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал, что бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин может получить работу в ведомстве.

    «Безусловно, Аршавин – легендарный игрок, он бронзовый призер чемпионата Европы, один из самых известных российских футболистов. Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Спасибо ему за яркие моменты: все помнят чемпионат Европы, его игру за «Арсенал».

    Конечно, такие игроки всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля», – сказал Анохин.

    Ранее стало известно, что 37-летний футболист казахстанского «Кайрата» завершил игровую карьеру.

    Каким мы запомним Аршавина

    Источник: «Известия»

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    13.11.2018 07:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2018, 16:08

      И что они ему могут предложить?
      Огласите пожалуйста весь список.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:52

      Без работы не останется. Хорошо бы эта работа пришлась Андрею по душе.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 13 ноября 2018, 12:00

      он же сказал что хотел бы мало работать но при этом много получать

      1
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      Рейтинг: +14

      николникол > Garrincha58 13 ноября 2018, 15:34

      Так, а депутатов куда девать?..

      2
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:55

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 ноября 2018, 10:50

      Дворником, сто пудов потянет!

      0
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      Рейтинг: +14

      николникол > Caniggia 13 ноября 2018, 15:36

      Правильно. Там давно нужно поганой метлой иудеемассонов гнать!

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 13 ноября 2018, 10:29

      тренировать сб.Казакстана.

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 ноября 2018, 09:23

      Все у Андрюхи будет хорошо)))

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      Рейтинг: +453

      тёска 13 ноября 2018, 08:34

      Это не предложение работать,а больше похоже на биографию

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > тёска 13 ноября 2018, 09:15

      Он хочет чипсами торговать в РФС.

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > vladimir-7 13 ноября 2018, 10:43

      очень умное высказывание..))

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      Рейтинг: +14

      николникол > vladimir-7 13 ноября 2018, 15:37

      Потому нас в мире оплевывают, что мы своих уважаемых людей обгаживаем...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > николникол 13 ноября 2018, 17:52

      Кто это уважаемый, Аршавин? Говно.

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