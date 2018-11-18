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    Бонуччи: «Болельщики освистали меня на «Сан-Сиро»? Там всегда полно идиотов»

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча 5-го тура Лиги наций против Португалии (0:0) ответил на свист болельщиков на стадионе «Сан-Сиро».

    «Там всегда полно идиотов. У меня есть доверие партнеров по команде и тренера. Это все, что имеет значение», – сказал Бонуччи.

    Стадион «Сан-Сиро» – домашний для «Милана», за который футболист выступал с 2017 по 2018 год, перейдя из «Ювентуса». Прошедшим летом итальянец вернулся в туринский клуб.

    Источник: Football Italia

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    18.11.2018 08:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 19 ноября 2018, 05:13

      Реально идиоты, Бонуччи один из лучших защитников в мире и он нужен сборной Италии как никогда, результаты то плохие, нужны победы даже в недотурнирах, а они давят на своего главного защитника, каково ему играть и не ошибаться при этом, нужно различать матчи сборных и клубов, вот приедет юве в милан играть, вот и свистите, не зря же болельщики 12 игрок, а тут из команды сразу 10 игроков сделали, ну не идиоты ли.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 ноября 2018, 00:07

      Свист не признак идиота.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 ноября 2018, 20:42

      ещё соли насыпал побольше

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 15:16

      А стоило ли переходить сначала в Милан потом обратно. Не все болельщики это прощают.

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 18 ноября 2018, 13:55

      зря он так.хотя вполне возможно,что качество перевода в который раз оставляет желать лучшего.

      1
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 18 ноября 2018, 10:48

      Помоему идиот как раз наоборот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 ноября 2018, 10:26

      И не только там)))

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 ноября 2018, 10:21

      Просто взял и оскорбил болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 ноября 2018, 10:20

      К сожалению идиотов футболистов тоже ведь не мало

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 ноября 2018, 10:16

      идиотов с каждым днём всё больше и больше такова современная жизнь

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