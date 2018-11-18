Бонуччи: «Болельщики освистали меня на «Сан-Сиро»? Там всегда полно идиотов»

Реально идиоты, Бонуччи один из лучших защитников в мире и он нужен сборной Италии как никогда, результаты то плохие, нужны победы даже в недотурнирах, а они давят на своего главного защитника, каково ему играть и не ошибаться при этом, нужно различать матчи сборных и клубов, вот приедет юве в милан играть, вот и свистите, не зря же болельщики 12 игрок, а тут из команды сразу 10 игроков сделали, ну не идиоты ли.
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча 5-го тура Лиги наций против Португалии (0:0) ответил на свист болельщиков на стадионе «Сан-Сиро».
«Там всегда полно идиотов. У меня есть доверие партнеров по команде и тренера. Это все, что имеет значение», – сказал Бонуччи.
Стадион «Сан-Сиро» – домашний для «Милана», за который футболист выступал с 2017 по 2018 год, перейдя из «Ювентуса». Прошедшим летом итальянец вернулся в туринский клуб.