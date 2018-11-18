Бонуччи: «Болельщики освистали меня на «Сан-Сиро»? Там всегда полно идиотов»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча 5-го тура Лиги наций против Португалии (0:0) ответил на свист болельщиков на стадионе «Сан-Сиро».

«Там всегда полно идиотов. У меня есть доверие партнеров по команде и тренера. Это все, что имеет значение», – сказал Бонуччи.

Стадион «Сан-Сиро» – домашний для «Милана», за который футболист выступал с 2017 по 2018 год, перейдя из «Ювентуса». Прошедшим летом итальянец вернулся в туринский клуб.