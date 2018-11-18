Фернандес и Головин не сыграют против Швеции

Марио Фернандес и Александр Головин не смогут помочь сборной России в матче Лиги наций против Швеции.

Полузащитник «Монако» только вчера приступил к беговой работе на поле. На восстановление ему потребуется еще как минимум пять дней.

Защитник ЦСКА, в свою очередь, приступил к работе на велотренажере на базе своего клуба и в ближайшие дни также не сможет полноценно тренироваться.

Матч Швеция – Россия пройдет 20 ноября в Стокгольме. Для выхода в лигу А команде Станислава Черчесова нужно как минимум не проиграть.