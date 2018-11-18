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    Фернандес и Головин не сыграют против Швеции

    Марио Фернандес и Александр Головин не смогут помочь сборной России в матче Лиги наций против Швеции.

    Полузащитник «Монако» только вчера приступил к беговой работе на поле. На восстановление ему потребуется еще как минимум пять дней.

    Защитник ЦСКА, в свою очередь, приступил к работе на велотренажере на базе своего клуба и в ближайшие дни также не сможет полноценно тренироваться.

    Матч Швеция – Россия пройдет 20 ноября в Стокгольме. Для выхода в лигу А команде Станислава Черчесова нужно как минимум не проиграть.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    18.11.2018 00:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +107

      vovakry 18 ноября 2018, 16:52

      Нашей сборной хорошей и без травм игры!!!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 11:37

      Никто и не думал что они присоединяться к сборной. Здоровья.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 ноября 2018, 10:12

      Всем Здоровья! Удачи России!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 ноября 2018, 09:26

      Вот и отлично, пусть ребята поправят свое здоровье.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 ноября 2018, 08:26

      Головин, как перешел в Монако, больше лечится чем играет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 ноября 2018, 03:02

      Жалко Марио, он реальная потеря, но может возвращение Артёма спасёт ситуацию, надеюсь пару раз он отдаст честь :)

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 ноября 2018, 02:03

      ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО УДАЧА.
      НАДЕЮСЬ ОНА БУДЕТ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 00:35

      Потери для нас весомые, но играть надо с теми кто здоров и готов. Посмотрим, что будет за состав в основе и по какой схеме начнут игру.

      3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 18 ноября 2018, 00:24

      Опять этот деревянный Ионов в старте будет

      1
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