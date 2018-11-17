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    Карасев обслужит матч Лиги наций между Португалией и Польшей, Мешкова назначили на игру Мальты и Фарер

    Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч Лиги А Лиги наций между сборными Португалии и Польши. Встреча состоится 20 ноября.

    Помогут Карасeву Игорь Демешко и Алексей Лунев, дополнительными ассистентами назначены Сергей Иванов и Владимир Москалeв, четвeртый рефери — Валерий Данченко.

    В тот же день, 20 ноября, арбитр Виталий Мешков отработает на встрече Лиги D между Мальтой и Фарерскими островами.

    Источник: УЕФА

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    17.11.2018 19:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 10:33

      Матч Мальты и Фарер будет очень трудным для судейства. Не зря на него пригласили нашего опытного арбитра.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3509

      Fancyfall 18 ноября 2018, 04:42

      удачи всем четырём сборным...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      MAE 17 ноября 2018, 20:49

      Карась,пенку поставит!

      0
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 17 ноября 2018, 19:23

      Достойный судья. Толк знает.

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      Рейтинг: +9023

      vladik12 17 ноября 2018, 19:14

      У Мешкова матч века.

      2
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