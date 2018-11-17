Карасев обслужит матч Лиги наций между Португалией и Польшей, Мешкова назначили на игру Мальты и Фарер

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч Лиги А Лиги наций между сборными Португалии и Польши. Встреча состоится 20 ноября.

Помогут Карасeву Игорь Демешко и Алексей Лунев, дополнительными ассистентами назначены Сергей Иванов и Владимир Москалeв, четвeртый рефери — Валерий Данченко.

В тот же день, 20 ноября, арбитр Виталий Мешков отработает на встрече Лиги D между Мальтой и Фарерскими островами.