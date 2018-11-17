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    Ари пообещал сделать татуировку в честь дебюта за Россию и ответил на критику Павлюченко

    Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о дебютном матче за сборную России. В июле 32-летний бразилец получил российское гражданство.

    «Набью ли татуировку в связи с первым вызовом в сборную России? Само собой. Может, российский флаг или дату. Подумаю, что будет лучше, и обязательно сделаю.

    «Павлюченко — среди недовольных моим вызовом в сборную России? У всех бывает, что ты разъярeн и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же наслаждаюсь попаданием в сборную.

    Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про случай, когда я помог пострадавшим в ДТП на трассе М2. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект «Рождество без голода», где более 3000 детей.

    Близкие знают, какое у меня сердце, что я неплохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь ещe в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился. Помогаю детям реализовать их мечту», — сказал Ари.

    Бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко назвал вызов Ари в сборную дикостью и пообещал не будет смотреть матчи россиян с его участием.

    Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2018 18:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 10:12

      Разве в татуировке дело. Ты прояви себя и покажи себя с лучшей стороны в сборной. Никакого повода для радости ,выйдя играть за сборную ,здесь нет. От форварда нужны забитые мячи.

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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 ноября 2018, 22:15

      Когда уже россиян будут натурализировать за сб.Бразилии или сб. Германии....)))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Igreks 18 ноября 2018, 16:28

      Легко. Можно просто тому, кого не берут в сб. России поехать играть в Лихтенштейн или ещё какую-нибудь страну, где с футболом туго и он будет иметь преимущество перед другими. Принять гражданство и играть. Всё очень просто. Но..... Там денег много не дают.)))

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      Рейтинг: +7396

      Старикан 17 ноября 2018, 21:47

      Я бы на его месте набил: Германия-Россия 0:3!

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Старикан 17 ноября 2018, 23:36

      На своем месте- набей на лбу: лузер! можно с маленькой буквы.

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      Рейтинг: +7396

      Старикан > sochi-2013 18 ноября 2018, 11:30

      Слышь ты, умник, поаккуратней со словами! Не гневи меня!

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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 17 ноября 2018, 21:44

      Альтернатива Ари кто? На сегодняшний день кто в травме психической, кто в физической, кто на общем режиме!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 ноября 2018, 21:31

      ари конечно мастер, но он очень зависимый нап! смысла выставлять его с немцами, васся, не было ни какого...он может играть только в давление....вот со слабым соперником он себя конечно покажет, но со шведами надо вытаскивать дзюбу и полоза к нему в пару

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Ауторитетный экспэрт мамо 17 ноября 2018, 23:39

      Он сам продавливал. С Дзюбой, в паре, должно получиться. За мяч он хорошо цепляется.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 ноября 2018, 20:58

      В Бразилии я каждый год поддерживаю проект «Рождество без голода», где более 3000 детей. Сейчас вкладываюсь ещe в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился.
      Патриотичность Ари к России так и прёт из него.)

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      Рейтинг: +22

      Igreks > Владислав Vlad 17 ноября 2018, 22:11

      он же БРАЗИЛЕЦ!!!)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Igreks 18 ноября 2018, 16:03

      Так пусть и играет за сборную Бразилии.)))

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 ноября 2018, 20:02

      пфффф

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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 17 ноября 2018, 19:12

      Так ты если такой Дартаньян,то вкладывай бабосики в Российский детский футбол!!!!Нашел чем хвалиться,играет за Рашу,гордится гимном,а бабосики к себе на родину!!!!

      3
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Romio-xxx 17 ноября 2018, 19:38

      Вам бы всё бабосики чужие пилить. Свои заработай и вкладывай куда пожелаешь, а не других учи. "Рашей" он свою родину называет, а других патриотизму учит, смешно..

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Gek Dement 17 ноября 2018, 20:42

      На счёт Раши - согласен, а по остальному - нет.
      Через пару лет уедет этот Ари из России со всем его патриотизмом. Для него главное было - сыграть за сборную и не важно за какую. В Бразилию его не взяли, а здесь дали гражданство. Дали бы гражданство Мозамбика - сыграл бы за них.
      За сборную должны играть патриоты своей страны, как играет сб. Хорватии. Посмотри, как они бьются за СВОЮ страну. Именно бьются, потому, что это ИХ страна, ИХ Родина.
      А что для Ари Россия? Просто страна, где ему платят з/п и дают возможность сыграть за сборную России.
      Представь, если бы написали, что Игнашевич посылает свои деньги в какую-нибудь страну, для развития футбола в той стране. Что бы было? А раз Ари ничем не отличается от Игнашевича в плане кандидатуры в сборную - то и смотреть нужно, как на патриота России, а не Бразилии.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Владислав Vlad 17 ноября 2018, 21:09

      А я не про одного конкретного Ари, будь на месте этого Ари самый русский из русских патриотов и суперправильный россиянин, но с большими деньгами его точно так же учили бы куда их и как лучше потратить, я о проблеме в целом на этом примере.)
      Касательно Бразилии и денег Ари, он там родился и вырос и почему бы ему не помогать кому-то там деньгами? Гражданство другой страны принимают по разным причинам, но отрицать тот факт что он там родился и вырос и у него будет особое отношение к этому месту неправильно. Опять же делай различия между понятием "родина" и "страна гражданином которой я являюсь". Да давай даже глубже копнем даже наши футболисты, россияне, жертвуют деньги на развитие не всего футбола в стране, в какой-нибудь РФС, а конкретно своих Миллеровых, Дивеевых и прочих прочих "малых родин", а вот у Ари эта малая родина в Бразилии из-за двойного гражданства.
      Касательно патриотизма и сборной, отдавать всего себя на поле можно и просто любя футбол, Виктор Ан который брал медали для России вроде ни фига не патриот, но медалям все все равно радовались, спорт нынешний он интернационален, это факт и в этом не спортсмены виноваты.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Gek Dement 18 ноября 2018, 16:17

      Виктор Ан уехал в Корею. А выступал он не за Россию, а за то, что бы доказать Корейцам кого они не взяли в сборную.
      Футболист играет для зрителей, а футболист сборной - для зрителей Всей страны. Т.е. страны, которую он любит и за которую ему не жалко своих сил. Ну, по крайней мере так было в СССР. Даже Нойштетер и Рауш имеют корни Российские. Т.е. они как-никак имеют отношение к России изначально. Понимаешь - играть за сборную своей страны - это честь. Для Ари честь - играть за сборную Бразилии, ведь его корни там. А за сборную России - это лишь просто хотение. Ведь явно Ари не мечтал играть за Россию ещё пять лет назад. А тут вдруг говорит, что я мечтал играть за сб. России. Я не говорю, что он сыграет плохо или не достоин. Его место - сборная Бразилии, а если не взяли, то увы... менять корни не получится.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Владислав Vlad 18 ноября 2018, 16:40

      Про Виктора Ана, куда он там уехал потом и за что он выступал, вообще не об этом речь "но медалям все все равно радовались"-этого ты не будешь ведь опровергать?
      И ты извини у тебя заявления идут вразрез друг с другом. "Футболист играет для зрителей" и "играть за сборную своей страны - это честь" это не бьется, честь это что-то глубоко личное при чем тут зрители, и как связана его личная честь и зрители? Современным зрителям нужен красивый эффективный футбол, зрителям нужны результаты(зрителям в массе, индивиды которым нужны еще какие-то галочки есть, но это скорее исключения из правил). Опять же Черчесов в сборную берет реально не тех кто присиживает попу на скамейках, т.е. свое место в сборной он выиграл в честной конкуренции. В том мире который сейчас вокруг нас натурализация имеет место быть и ничего с этим не поделать, к чему эти условности, патриот-не патриот? Если бы на его место было бы 2-3 коренных россиян, предпочтение было бы отдано им, это же тоже очевидно. Нынешний тренерский штаб все же использует натурализацию как помощь в организации сборной, а не просто подменяет всех русских натурализированными игроками бездумно. В твердой основе сборной у нас по сути только Фернандес из 5ки натурализованных.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Gek Dement 19 ноября 2018, 00:01

      А разве не может быть честью играть за свою страну для болельщиков этой страны? Ведь футболист сборной играет для болельщиков всей страны, а не отдельного клуба.
      Суть-то в том, как ты относишься к зрителям. Либо это твои СоОтечественники, либо СоГраждане. Честь играть за Отечество, а за страну - это просто играть за страну, без разницы за какую, как за клуб.
      Для Ари - болельщики Сограждане, не Соотечественники. Поэтому ему не придётся, как Филимонову оправдываться перед Соотечественниками. Собрал чемодан и на Родину махнул.)))
      Помнишь, как в "Жмурках" - ты-то к себе в Эфиопию слиняешь, а нам что делать?)))
      Моя позиция такова - играть нужно за Родину, за Отечество и лишь в последнюю очередь - за страну. Это то, чему не учат современных футболистов, в том числе и наших. У нас в первую очередь - играть за страну, и уже становится без разницы - за какую страну.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Владислав Vlad 20 ноября 2018, 00:03

      Ты правильные вещи говоришь но мы скатились в другую плоскость)
      Я тебе не говорил что это не может быть честью, я говорил что в современном мире, так уж получилось, нравится нам это или нет, честь это не обязательный атрибут в сборной. Современная публика во главу угла ставит зрелищный футбол и результат, возможно самоотдача на третьем месте и если это всё будет то игрока публика примет. И еще касательно сути и это важно: зрителям во все времена в первую очередь важно не то как ты к лично ним относишься(совсем курьезные ситуации когда игроки идут на прямой конфликт со зрителями, показывают средние пальцы, не будем брать в расчет, это просто свинство, будем говорить о культурных игроках), а то как ты играешь в футбол=)
      Та же самая самоотдача, игроки же рвутся в сборные чтобы попробовать себя на этих турнирах, ты думаешь что от того что Ари не родился у нас в России и не вырос он не будет стараться выкладываться и играть в полную силу? Еще как будет. И зрители это оценят.
      А всё вот это что ты говоришь это хорошо красиво и правильно, я не спорю, но и без этого где-то можно обойтись. Есть же и такие игроки которых описываешь ты, есть и игроки как Ари, если они будут играть мотивированно, с полной отдачей и командой то в целом это будет достойное зрелище.

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 17 ноября 2018, 19:12

      Где бы не играл Ари,он честно отрабатывал свой гонорар, о нем никто не скажет ничего плохого. Порой горяч, не без того, но этим страдают почти все футболисты.

      7
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      Рейтинг: +423

      TANNER 17 ноября 2018, 19:11

      То есть то что два деревянных немца играют это норм, просто 2 игрока которых полнейшие нули на поле, они дцп, но они в сборной, но по этому поводу тишина. А то что 2 бразильца в сборной понимаешь ли, тут все, трагедия. При условии что Ари хорошо играет в чемпионате, забивной форвард, который в 100 раз круче того же Заболотного, который тоже дерево. Убивает логика таких людей.

      6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > TANNER 17 ноября 2018, 20:45

      Два деревянных немца имеют Российские корни.
      Хотя, я считаю, что взяв в сборную иностранцев руководство нашего футбола ещё раз подтвердило, что все их реформы по лимиту - очередная афера для распила денег.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Владислав Vlad 17 ноября 2018, 21:46

      о каких корнях ты говоришь , если они даже язык толком не знают????

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мы ЦСКА 18 ноября 2018, 16:24

      В смысле о каких корнях??? Они родились в России, точнее в СССР.
      Хотя.... Германия - это тоже наши земли.))))

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