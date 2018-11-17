Ари пообещал сделать татуировку в честь дебюта за Россию и ответил на критику Павлюченко

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о дебютном матче за сборную России. В июле 32-летний бразилец получил российское гражданство.

«Набью ли татуировку в связи с первым вызовом в сборную России? Само собой. Может, российский флаг или дату. Подумаю, что будет лучше, и обязательно сделаю.

«Павлюченко — среди недовольных моим вызовом в сборную России? У всех бывает, что ты разъярeн и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же наслаждаюсь попаданием в сборную.

Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про случай, когда я помог пострадавшим в ДТП на трассе М2. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект «Рождество без голода», где более 3000 детей.

Близкие знают, какое у меня сердце, что я неплохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь ещe в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился. Помогаю детям реализовать их мечту», — сказал Ари.

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко назвал вызов Ари в сборную дикостью и пообещал не будет смотреть матчи россиян с его участием.

Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте