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    Романьоли из-за травмы выбыл на месяц. Это третья потеря в защите «Милана»

    Защитник «Милана» Алессио Романьоли получил травму икроножной мышцы в матче на тренировке сборной Италии.

    По данным Football Italia, восстановление 23-летнего хавбека займет до четырех недель.

    Ранее в ноябре травмы получили защитники «россонери» Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдаро.

    Романьоли пропустит сегодняшний матч команды Роберто Манчини против португальцев в рамках 5-го тура Лиги наций А. Встреча пройдет на «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Милан» Дженнаро Гаттузо после 12-ти туров чемпионата Италии занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    17.11.2018 17:55
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