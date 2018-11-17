Романьоли из-за травмы выбыл на месяц. Это третья потеря в защите «Милана»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли получил травму икроножной мышцы в матче на тренировке сборной Италии.

По данным Football Italia, восстановление 23-летнего хавбека займет до четырех недель.

Ранее в ноябре травмы получили защитники «россонери» Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдаро.

Романьоли пропустит сегодняшний матч команды Роберто Манчини против португальцев в рамках 5-го тура Лиги наций А. Встреча пройдет на «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Милан» Дженнаро Гаттузо после 12-ти туров чемпионата Италии занимает пятое место в турнирной таблице.