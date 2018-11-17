На матч Италия – Португалия проданы все 73 тысячи билетов

Сегодня, 17-ноября, сборная Италии примет команду Португалии в рамках 5-го тура Лиги наций А. Встреча пройдет на «Сан Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.

По данным итальянского отдела Eurosport, на матч проданы все 73 тысячи билетов.

Чемпионы Европы возглавляют группу 3 с шестью очками после трех встреч. Команда Роберто Манчини за три матча набрала четыре балла и находится на второй строчке, опережая поляков на три пункта.

Напомним, участие в матче не примет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который не получил вызова в сборную.