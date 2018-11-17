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    На матч Италия – Португалия проданы все 73 тысячи билетов

    Сегодня, 17-ноября, сборная Италии примет команду Португалии в рамках 5-го тура Лиги наций А. Встреча пройдет на «Сан Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    По данным итальянского отдела Eurosport, на матч проданы все 73 тысячи билетов.

    Чемпионы Европы возглавляют группу 3 с шестью очками после трех встреч. Команда Роберто Манчини за три матча набрала четыре балла и находится на второй строчке, опережая поляков на три пункта.

    Напомним, участие в матче не примет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который не получил вызова в сборную.

    Источник: Eurosport Италия

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    17.11.2018 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 17:11

      Посмотрим как команда Манчини сыграет с Португалией без Роналду.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 17 ноября 2018, 16:56

      Лига наций гениальная идея.

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