Ловрен: «Матч против Англии – финал. Товарищеского матча не будет»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен дал интервью перед матчем 6-го тура Лиги наций А.

«Матч против Англии – финал, поэтому мы серьезно отнесемся к нему. Думаю, матч будет огненным – они знают, чего ожидать от нас. У них много игроков из Премьер-лиги, против которых я уже играл.

Люди критикуют меня, но они не много говорили, когда англичане не забили нам (0:0 в 3-м туре – прим. «Бомбардира»).

Думаю, у англичан есть дополнительная мотивация после чемпионата мира, поэтому они должны сыграть храбро.

Никакого товарищеского матча не будет. Мы недавно обыграли Испанию и хотим выиграть и этот матч», – цитирует хорвата FourFourTwo со ссылкой на The Daily Telegraph.

Напомним, команда Златко Далича обыграла «трех львов» в полуфинале чемпионата мира-2018 со счетом 3:2. Хорваты в финале уступили французам (2:4), а игроки Гарета Саутгейта проиграли бельгийцам в игре за третье место (0:2).

Встреча на «Уэмбли» состоится завтра в 17:00 по московскому времени.