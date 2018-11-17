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    Ловрен: «Матч против Англии – финал. Товарищеского матча не будет»

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен дал интервью перед матчем 6-го тура Лиги наций А.

    «Матч против Англии – финал, поэтому мы серьезно отнесемся к нему. Думаю, матч будет огненным – они знают, чего ожидать от нас. У них много игроков из Премьер-лиги, против которых я уже играл.

    Люди критикуют меня, но они не много говорили, когда англичане не забили нам (0:0 в 3-м туре – прим. «Бомбардира»).

    Думаю, у англичан есть дополнительная мотивация после чемпионата мира, поэтому они должны сыграть храбро.

    Никакого товарищеского матча не будет. Мы недавно обыграли Испанию и хотим выиграть и этот матч», – цитирует хорвата FourFourTwo со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Напомним, команда Златко Далича обыграла «трех львов» в полуфинале чемпионата мира-2018 со счетом 3:2. Хорваты в финале уступили французам (2:4), а игроки Гарета Саутгейта проиграли бельгийцам в игре за третье место (0:2).

    Встреча на «Уэмбли» состоится завтра в 17:00 по московскому времени.

    Источник: FourFourTwo

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    17.11.2018 12:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 17:08

      Заруба будет принципиальной. Хорваты не раз обували англичан в решающих матчах. Всегда надо помнить благодаря кому мы попали на успешный для нас ЧЕ 2008г.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 16:30

      Англичан будет трудно обыграть на чужом поле.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 ноября 2018, 13:19

      Угличанин не кому не товарищ.

      0
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 17 ноября 2018, 13:12

      Жду интересную игру !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2018, 13:02

      Много Ловрена...
      Привкус поражения появляется...(

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 17 ноября 2018, 12:46

      Сложно будет хорватам. Обыгрывать одну сильную команду два матча подряд и две сильные в течение короткого времени мало кому удается...

      3
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