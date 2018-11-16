Тилеманс: «Анри в шоке от результатов «Монако»

Не позавидуешь ни одной команде попасть в такую психологическую яму.
Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс рассказал, что главный тренер команды Тьерри Анри разочарован результатами команды.
«Анри ведет себя довольно прохладно вне поля, но на тренировках все происходит иначе. Он находится в шоке, так как результаты команды не соответствуют ожиданиям. Он разочарован, но удовлетворен отношением игроков к тренировочному процессу», – рассказал футболист.
«Монако» после 13 туров занимает 19 место в турнирной таблице Лиги 1.
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