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    Тилеманс: «Анри в шоке от результатов «Монако»

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс рассказал, что главный тренер команды Тьерри Анри разочарован результатами команды.

    «Анри ведет себя довольно прохладно вне поля, но на тренировках все происходит иначе. Он находится в шоке, так как результаты команды не соответствуют ожиданиям. Он разочарован, но удовлетворен отношением игроков к тренировочному процессу», – рассказал футболист.

    «Монако» после 13 туров занимает 19 место в турнирной таблице Лиги 1.

    Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ

    Источник: RMC Sport

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    16.11.2018 09:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:36

      Не позавидуешь ни одной команде попасть в такую психологическую яму.

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 16 ноября 2018, 15:00

      Удачи и Анри, и Головину! Пусть все изменится в лучшую сторону!

      0
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 16 ноября 2018, 11:51

      Надо до перерыва дотерпеть а там уже будет время решить проблему, думаю ему пауза пойдет на пользу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 ноября 2018, 11:50

      Все в шоке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 ноября 2018, 10:50

      Ребята, давайте жить дружно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 16 ноября 2018, 10:22

      все в шоке........

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 ноября 2018, 10:15

      Да там все в шоке и Рыболовлев, которого чудом отпустили и Анри, и Головин, и вся команда, а болелам местным пох, там ходят как на нашу переферийную команду, просто жесть.., и этот позор теперь показывают каждый матч на супер канале..

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 ноября 2018, 09:59

      Пусть поработает, надо дать время

      3
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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 16 ноября 2018, 09:46

      Не надо увольнять тренера в разгар чемпионата,это не есть хорошо так как игроки подобраны под тактику тренера,а другой просто не знает что совсем этим делать

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 16 ноября 2018, 09:35

      Головин тоже в шоке, куда я попал блин

      5
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