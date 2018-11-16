Нойер: «Не могли играть быстро, Россия действовала компактно»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер отметил организованную игру в исполнении национальной команды России в прошедшем накануне товарищеском матче.

«Мы видели, что сборная России выглядела свежо в начале первого тайма, компактно действовала и не давала нам много свободного пространства. Поэтому мы не могли играть быстро, но нам все-таки удалось показать в первом тайме, что мы можем с этим справиться.

Когда удалось забить, стало легче, но соперник все равно показывал достаточно организованную игру», – сказал Нойер.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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