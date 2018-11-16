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    Нойер: «Не могли играть быстро, Россия действовала компактно»

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер отметил организованную игру в исполнении национальной команды России в прошедшем накануне товарищеском матче.

    «Мы видели, что сборная России выглядела свежо в начале первого тайма, компактно действовала и не давала нам много свободного пространства. Поэтому мы не могли играть быстро, но нам все-таки удалось показать в первом тайме, что мы можем с этим справиться.

    Когда удалось забить, стало легче, но соперник все равно показывал достаточно организованную игру», – сказал Нойер.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2018 09:15
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:33

      Эта компактность позволила вам забить три мяча в первом тайме и игра была практически решена.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Dadrail 16 ноября 2018, 15:58

      А что он еще скажет....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 16 ноября 2018, 09:19

      Не ной! Что можно от ворот увидеть?

      0
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