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    Мостовой: «Немцам надо отдать должное – наконец-то они хоть у кого-то выиграли»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал дебют в сборной России натурализованного бразильского форварда «Краснодара» Ари.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Первый тайм – катастрофа, давно такого с нашей сборной не случалось. Немцы могли забить больше трех голов, у России вообще ничего не получалось. Ни в защите, ни в середине поля, ни в атаке. Во второй половине команда немного перестроилась, скорее даже совесть взыграла, дела пошли получше, но все уже испортили первые 45 минут.

    – Как вам дебют Ари?

    – Чем он может кого-то удивить? Мы знаем, что это хороший нападающий, другое дело, какой смысл его вызывать? Человеку скоро 33 года исполнится. Давайте теперь таких приглашать в сборную... А как же молодые ребята? Постоянно все кричат, что у нас нет своей молодежи, но чемпионат мира показал, что есть в стране талантливые футболисты. Видите, главный тренер говорит, что в данный момент вызывать некого, надо брать Ари. Парень цеплялся за мяч, делал все, что в его силах, но не получилось.

    – То, что не появился Чалов, удивило?

    – Нет – Ари же взяли. Странно было бы, если бы натурализованный бразилец не появился на поле. Молодого легче посадить на скамейку, чем более опытного игрока.

    – Россия начала встречу при схеме в четыре защитника. Не показалось, что это слишком рискованная идея?

    – А разве мы вышли в четыре? По первому тайму показалось, что сборная вообще играла в семь или восемь защитников. Впрочем, от схемы мало что зависело, немцы очень быстрые, они превосходили нас и в скорости передвижения, и в скорости мысли.

    – Стоит ли болезненно воспринимать крупное поражение, с учетом товарищеского характера встречи?

    – Ясно, что сейчас многие обрушатся с критикой на сборную. Но нужно понимать, что матч с Германией – контрольный, нужно готовиться к Швеции. Со скандинавами такой игры, не будет. Думаю, в пятницу немного поговорят о неудаче сборной, а послезавтра уже о нем забудут. Тем более, это первая неудача России после ЧМ-2018. Да и немцам надо отдать должное – наконец-то они хоть у кого-то выиграли.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 07:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:05

      Сейчас критики будет много но вся она может прекратится при успешной игре со шведами.

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 16 ноября 2018, 12:06

      Саша в своём репертуаре.молодец.немцы оценили бы его иронию

      4
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 16 ноября 2018, 09:58

      Аналитик хренов. Мостовому не мешало бы напомнить, что во всех ипостасях – Российская империя, СССР, СНГ или Россия против Германии или ФРГ в 19 встречах немцы выиграли 14 раз, россияне – всего трижды (две ничьи). При этом в 6 из 7 официальных матчей Германия оказывалась сильнее, единственная ничья случилась в перестроечный период, когда в Евро-1992 принимала участие команда СНГ. В футбол немцы нас имели, имеют и будут иметь.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 09:23

      Троллить нашу сборную повод всегда найдётся, но троллить немцев с их игрой и достижениями бесполезняк. Хотя у Саши в этом троллинге подтекст...

      2
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 16 ноября 2018, 09:00

      Ирония не очень уместна. Немцы,несмотря на временный спад, есть немцы. Резерв у них отличный, как всегда.

      Просто от нашей сборной ожидания почему то завышены..

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 16 ноября 2018, 07:39

      А я вот не поддерживаю сарказм Мостового... Это не немцы наконец-то выиграли - это наши по полной обосрались!

      3
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