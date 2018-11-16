Мостовой: «Немцам надо отдать должное – наконец-то они хоть у кого-то выиграли»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал дебют в сборной России натурализованного бразильского форварда «Краснодара» Ари.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Первый тайм – катастрофа, давно такого с нашей сборной не случалось. Немцы могли забить больше трех голов, у России вообще ничего не получалось. Ни в защите, ни в середине поля, ни в атаке. Во второй половине команда немного перестроилась, скорее даже совесть взыграла, дела пошли получше, но все уже испортили первые 45 минут.

– Как вам дебют Ари?

– Чем он может кого-то удивить? Мы знаем, что это хороший нападающий, другое дело, какой смысл его вызывать? Человеку скоро 33 года исполнится. Давайте теперь таких приглашать в сборную... А как же молодые ребята? Постоянно все кричат, что у нас нет своей молодежи, но чемпионат мира показал, что есть в стране талантливые футболисты. Видите, главный тренер говорит, что в данный момент вызывать некого, надо брать Ари. Парень цеплялся за мяч, делал все, что в его силах, но не получилось.

– То, что не появился Чалов, удивило?

– Нет – Ари же взяли. Странно было бы, если бы натурализованный бразилец не появился на поле. Молодого легче посадить на скамейку, чем более опытного игрока.

– Россия начала встречу при схеме в четыре защитника. Не показалось, что это слишком рискованная идея?

– А разве мы вышли в четыре? По первому тайму показалось, что сборная вообще играла в семь или восемь защитников. Впрочем, от схемы мало что зависело, немцы очень быстрые, они превосходили нас и в скорости передвижения, и в скорости мысли.

– Стоит ли болезненно воспринимать крупное поражение, с учетом товарищеского характера встречи?

– Ясно, что сейчас многие обрушатся с критикой на сборную. Но нужно понимать, что матч с Германией – контрольный, нужно готовиться к Швеции. Со скандинавами такой игры, не будет. Думаю, в пятницу немного поговорят о неудаче сборной, а послезавтра уже о нем забудут. Тем более, это первая неудача России после ЧМ-2018. Да и немцам надо отдать должное – наконец-то они хоть у кого-то выиграли.

Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

Главные выводы по матчу Германия – Россия