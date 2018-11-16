Ионов: «Все пошло не так с того, что не вошли в игру»

Свой великолепный момент использовать не сумел.
Полузащитник сборной России Алексей Ионов считает, что неудачный старт в товарищеском матче со сборной Германии привел к крупному поражению.
Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
— Как вы относитесь к этому поражению?
— Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный.
— Залети мяч в ворота в начале второго тайма, могло все повернуться в нашу сторону?
— Не знаю, могло ли повернуться, но свой момент я должен был забивать.
— Первый тайм, наверное, худший в этом сезоне. Можно так говорить?
— Очень тяжело начали. Как раз все пошло с того, что не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать, что это было.
Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом
Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?
Главные выводы по матчу Германия – Россия