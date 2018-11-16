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    Ионов: «Все пошло не так с того, что не вошли в игру»

    Полузащитник сборной России Алексей Ионов считает, что неудачный старт в товарищеском матче со сборной Германии привел к крупному поражению.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    — Как вы относитесь к этому поражению?

    — Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный.

    — Залети мяч в ворота в начале второго тайма, могло все повернуться в нашу сторону?

    — Не знаю, могло ли повернуться, но свой момент я должен был забивать.

    — Первый тайм, наверное, худший в этом сезоне. Можно так говорить?

    — Очень тяжело начали. Как раз все пошло с того, что не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать, что это было.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2018 06:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 16:56

      Свой великолепный момент использовать не сумел.

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 16 ноября 2018, 13:41

      Ну конечно если с такой позиции по воротам бить мимо,ничего не спасёт.

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 16 ноября 2018, 07:04

      Ионов не игрок сборной, как впрочем и пол команды.. очень долго перечислять Камболов, Рауш, Набабкин..и тд и тп.

      1
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