Ионов: «Все пошло не так с того, что не вошли в игру»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов считает, что неудачный старт в товарищеском матче со сборной Германии привел к крупному поражению.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— Как вы относитесь к этому поражению?

— Конечно, мы расстроены. Тяжелый матч, но в тоже время интересный.

— Залети мяч в ворота в начале второго тайма, могло все повернуться в нашу сторону?

— Не знаю, могло ли повернуться, но свой момент я должен был забивать.

— Первый тайм, наверное, худший в этом сезоне. Можно так говорить?

— Очень тяжело начали. Как раз все пошло с того, что не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать, что это было.

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Главные выводы по матчу Германия – Россия