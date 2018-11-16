Алаев – о матче с Германией: «Сделаем выводы»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев назвал хорошим опытом разгром в товарищеском матче сборной России от Германии.

«Сегодня был очень сложный матч, Германия – тяжелый соперник.

Первый тайм получился неудачным, мы сделаем выводы и проведем работу над ошибками. Это был очень хороший опыт для наших новичков.

Впереди очень важная игра со Швецией. Уверен, нам по силам занять первое место в группе в Лиге наций», – сказал Алаев.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Главные выводы по матчу Германия – Россия