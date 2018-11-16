Алаев – о матче с Германией: «Сделаем выводы»

идите вы все на хрен с вашим с хорошим огромным опытом БЕЗДАРИ
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев назвал хорошим опытом разгром в товарищеском матче сборной России от Германии.
«Сегодня был очень сложный матч, Германия – тяжелый соперник.
Первый тайм получился неудачным, мы сделаем выводы и проведем работу над ошибками. Это был очень хороший опыт для наших новичков.
Впереди очень важная игра со Швецией. Уверен, нам по силам занять первое место в группе в Лиге наций», – сказал Алаев.
Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом
Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?
Главные выводы по матчу Германия – Россия