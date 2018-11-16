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    Алаев – о матче с Германией: «Сделаем выводы»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев назвал хорошим опытом разгром в товарищеском матче сборной России от Германии.

    «Сегодня был очень сложный матч, Германия – тяжелый соперник.

    Первый тайм получился неудачным, мы сделаем выводы и проведем работу над ошибками. Это был очень хороший опыт для наших новичков.

    Впереди очень важная игра со Швецией. Уверен, нам по силам занять первое место в группе в Лиге наций», – сказал Алаев.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: ТАСС

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    16.11.2018 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 ноября 2018, 07:01

      идите вы все на хрен с вашим с хорошим огромным опытом БЕЗДАРИ

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