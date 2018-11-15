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    Манчини может продолжить карьеру в «Зените»

    «Зенит» интересуется центральным защитником «Аталанты» Джанлукой Манчини, сообщает Calcio Atalanta.

    Представители петербуржцев присутствовали на матче 11-го тура Серии А «Болонья» – «Аталанта» (1:2). Также за 22-летним футболистом в этой игре наблюдали скауты «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

    Итальянец находится в сфере интересов «Интера» и «Ромы».

    В этом сезоне Манчини провел за команду из Бергамо 11 встреч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Calcio Atalanta

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    15.11.2018 12:51
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 ноября 2018, 23:22

      Молодцы заинтриговали всех этим заголовком, особенно болельщиков Зенита, некоторые за сердце взялись

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 ноября 2018, 21:37

      Не, не стоит, фамилия не фартовая для Зенита.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 15 ноября 2018, 18:19

      Шутники

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 15 ноября 2018, 17:32

      ну и заголовок))))я думал в помощники к Семаку метит)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 15 ноября 2018, 16:48

      Можно даже и не думать. Не пойдет он))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 15 ноября 2018, 16:20

      я уж подумал фурсенко соскучился по своему протеже ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:17

      Такого Манчини ещё можно просмотреть и возможно он подойдёт Зениту.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 ноября 2018, 16:17

      Как вам статистика для центрального защитника? У нас в РПЛ так напы не играют) Но похоже это ещё один лживый вброс и очередной разносрач в духе Бомбардира. А, так такой защитник многим бы пригодился, учитывая что ему 22 года, он прыток не погодам.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 ноября 2018, 15:48

      Привыкайте, друзья! Дело движется к зимнему перерыву и у желтых щелкоперов уже вскормлены и готовы к вылету целые стаи жирных "уток". И сидят эти писаки потирая руки в нетерпеливом ожидании окончания первой части футбольного сезона, а некоторые из них, самые нетерпеливые, уже стали показывать свое недержание и запускать в СМИ первых "уток".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 15:48

      Для Зенита фамилия Манчини, стала родная.

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      Рейтинг: +3282

      woyser > vladimir-7 15 ноября 2018, 16:18

      Что плохого в династиях?)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > woyser 15 ноября 2018, 16:29

      Если игрок Манчини будет в Зените, такой же бестолковый,
      как и тренер Манчини, то чего может быть хорошего.

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      Рейтинг: +3282

      woyser > vladimir-7 15 ноября 2018, 16:44

      Вообще-то это был стёб) ты уж сильно не разрывайся. И они вроде как не совсем родственники) Один умный тов. Сталин сказал: "Сын, за отца не в ответе!"))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > woyser 15 ноября 2018, 16:48

      Да я понял и все спокойно.

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