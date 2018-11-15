Манчини может продолжить карьеру в «Зените»

«Зенит» интересуется центральным защитником «Аталанты» Джанлукой Манчини, сообщает Calcio Atalanta.

Представители петербуржцев присутствовали на матче 11-го тура Серии А «Болонья» – «Аталанта» (1:2). Также за 22-летним футболистом в этой игре наблюдали скауты «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Итальянец находится в сфере интересов «Интера» и «Ромы».

В этом сезоне Манчини провел за команду из Бергамо 11 встреч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2023 года.