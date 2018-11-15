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    Талалаев: «Матч с Германией тем и будет интересен, что у России сейчас нет двух лидеров»

    Российский тренер Андрей Талалаев хочет увидеть то, как сборная России в товарищеском матче с командой Германии на выезде справится без травмированных лидеров.

    «Фернандес – системообразующий игрок в сборной. Матч с Германией тем и будет интересен, чтобы посмотреть, какой вариант у нас еще есть. У нас сейчас нет двух лидеров. Нет Дзюбы, через которого мы выходили в атаку, и Фернандеса, который был нашей вариативностью.

    Пусть те, кто критикует возможность натурализации игроков, посмотрят, как мы будем это делать без него», – сказал Талалаев.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2018 08:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 15 ноября 2018, 14:05

      Каких ещё лидеров????)))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 11:49

      Еще в начале года Дзюба был изгоем, сейчас он лидер. Как быстро меняются мнения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 ноября 2018, 09:29

      дурак он всегда дурак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 15 ноября 2018, 09:22

      А про Черешева с Головным он забыл!???
      У нас нет четырех лидеров и это печально....

      -1
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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 15 ноября 2018, 08:36

      Можно сыграть с двумя напами: Ари + Чалов. По мне, так шикарная связка, оба маневренные, сбалансированные игроки. По Марио сложнее. Раньше в хорошей форме, с ним более менее Смольников конкурировал, но сейчас он ужасен. А остальные уровень не тянут.

      1
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