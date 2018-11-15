Талалаев: «Матч с Германией тем и будет интересен, что у России сейчас нет двух лидеров»

Российский тренер Андрей Талалаев хочет увидеть то, как сборная России в товарищеском матче с командой Германии на выезде справится без травмированных лидеров.

«Фернандес – системообразующий игрок в сборной. Матч с Германией тем и будет интересен, чтобы посмотреть, какой вариант у нас еще есть. У нас сейчас нет двух лидеров. Нет Дзюбы, через которого мы выходили в атаку, и Фернандеса, который был нашей вариативностью.

Пусть те, кто критикует возможность натурализации игроков, посмотрят, как мы будем это делать без него», – сказал Талалаев.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Новый капитан сборной: сломанный нос, диплом магистра, семья