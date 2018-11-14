ФНЛ. «Сочи» обыграл «Ротор», «Мордовия» проиграла «СКА»

«Сочи» обыграл «Ротор» в матче 22-го тура ФНЛ со счетом 4:2. Сочинцы набрали 34 очка и поднялись на седьмую строчку в таблице. «Ротор» с 27-ю очками остался на 14-й строчке.

В другом матче «Мордовия» проиграла «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Приндета, 38.

Сочи – Ротор (Волгоград) – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Горбунов, 2; 2:0 – Брасов (с пенальти), 16; 3:0 – Песегов, 30; 4:0 – Померко, 62; 4:1 – Мязин, 88; 4:2 – Мяин, 90+4.

Удаление: Саная, 84 – нет.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Как дела у клуба «Сочи», который летом сенсационно перевезли из Петербурга