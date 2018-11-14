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    ФНЛ. «Сочи» обыграл «Ротор», «Мордовия» проиграла «СКА»

    «Сочи» обыграл «Ротор» в матче 22-го тура ФНЛ со счетом 4:2. Сочинцы набрали 34 очка и поднялись на седьмую строчку в таблице. «Ротор» с 27-ю очками остался на 14-й строчке.

    В другом матче «Мордовия» проиграла «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.

    Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Приндета, 38.

    Сочи – Ротор (Волгоград) – 4:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Горбунов, 2; 2:0 – Брасов (с пенальти), 16; 3:0 – Песегов, 30; 4:0 – Померко, 62; 4:1 – Мязин, 88; 4:2 – Мяин, 90+4.

    Удаление: Саная, 84 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Как дела у клуба «Сочи», который летом сенсационно перевезли из Петербурга

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2018 19:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 15 ноября 2018, 05:41

      Ставочки прошли. Но Мордовию жалко((

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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

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      Рейтинг: +370

      mirspirs 14 ноября 2018, 23:28

      Кто-нибудь кто в теме, расскажите как Ротор вообще, перспективы есть? Молодняк играет? Грешно такой стадии и клуб с историей держать в фнл в подвале

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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 14 ноября 2018, 21:24

      Ура, я всё угадала!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 ноября 2018, 21:01

      Опять результат связан с пенальти и удалением.. Жаль.

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