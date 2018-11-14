Sport24: РФС выплатил сборной России 8 миллионов премиальных за участие в ЧМ-2018

РФС выплатил сборной России 8 миллионов долларов в качестве премиальных за выступление на чемпионате-2018.

Эта сумма была распределена между футболистами, тренерами и административным штабом. Размеры выплат совместно определяли тренерский штаб и команда.

На домашнем турнире россияне вышли из группы, где их соперниками были сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В 1/8 финала российская команда обыграла по пенальти Испанию (1:1, 4:3), а в четвертьфинале в серии 11-метровых ударов уступила Хорватии (2:2, 3:4).