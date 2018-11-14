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    Sport24: РФС выплатил сборной России 8 миллионов премиальных за участие в ЧМ-2018

    РФС выплатил сборной России 8 миллионов долларов в качестве премиальных за выступление на чемпионате-2018.

    Эта сумма была распределена между футболистами, тренерами и административным штабом. Размеры выплат совместно определяли тренерский штаб и команда.

    На домашнем турнире россияне вышли из группы, где их соперниками были сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В 1/8 финала российская команда обыграла по пенальти Испанию (1:1, 4:3), а в четвертьфинале в серии 11-метровых ударов уступила Хорватии (2:2, 3:4).

    Источник: Sport24

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    14.11.2018 18:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:48

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      -2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 ноября 2018, 22:42

      Интересно, а сколько получил (присвоил) сам РФС? Думаю, сумма в десятки раз выше.

      1
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      Рейтинг: +6256

      rash1959 14 ноября 2018, 19:38

      А что дедолларизация уже закончилась? Можно было и рублей насыпать. Я думаю вообще ничего платить не надо. Обыграть хромых арабов ребята со двора смогли бы.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 ноября 2018, 19:29

      наверное больше всех получил сержант Дзюба и нога Акинфеева

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Garrincha58 14 ноября 2018, 19:30

      а может Акинфееву дали мало и он отказался играть за сборную

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 19:24

      Конечно премией не должны быть обделены все кто причастен к сборной.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 19:16

      для них денег много не бывает всегда добавка будет

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 ноября 2018, 19:01

      Эх, а как же дедолларизация экономики?))

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 ноября 2018, 18:18

      а что? футболистам денег в клубах не хватает??? а вот что обслуге выплатили , это молодцы..

      3
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      Рейтинг: +1409

      Hoahin 14 ноября 2018, 18:15

      Почему в долларах только, непонятно

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Hoahin 14 ноября 2018, 19:28

      Потому, что рублями деревянными платят только черни бесправной...

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      Рейтинг: +104

      SoupMan 14 ноября 2018, 18:15

      лучше бы командам с финансовыми проблемами помогли!

      2
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