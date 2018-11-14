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    Венгер отказался возглавить «Фулхэм» до назначения Раньери

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отклонил предложение возглавить «Фулхэм».

    Сегодня лондонцы объявили о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера команды. Но перед тем, как сделать выбор в пользу экс-тренера «Лестера», руководство «Фулхэма» рассмотрело еще несколько кандидатур. Среди них был и Венгер, который ответил вежливым отказом.

    Французский специалист остается без работы с тех пор, как покинул «Арсенал» в июне этого года. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Баварию» или «Милан»..

    Источник: The Telegraph

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    14.11.2018 17:51
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