Шевченко: «Не вижу ничего страшного в переносе матча в Турцию»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал два ближайших матча своей команды.

Украина сыграет в Лиге наций УЕФА против сборной Словакии (16 ноября) и проведет товарищеский матч со сборной Турции (20 ноября).

«Эти два поединка очень важны для нас. Мы долго формировали состав и, как вы увидели, сделали акцент на молодых игроках. В каждом из них мы видим перспективу. Нам очень интересно посмотреть на них, но понятно, что мы дали им аванс. Мы хотим дать возможность каждому игроку показать себя. Понимаем, что нужно давать молодым шансы, хотя идем на определенный риск, ведь у них нет достаточного опыта. Хотим, чтобы они показали свой талант и помогли сборной добиться положительного результата.

Перенос матча в Турцию? Это связано с проблемами, с которыми столкнулась федерация. Так решили – значит, будет играть там. Я не вижу здесь ничего страшного. Были обстоятельства, из-за которых игра пройдет в Турции», – сказал Шевченко.

Луческу против проведения товарищеского матча сборной Турции на территории Украины