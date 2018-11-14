Марадона: «Не думаю, что Солари надолго задержится в «Реале»

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона не считает удачным подписание «Реалом» контракта с Сантьяго Солари. Накануне мадридцы объявили о соглашении с тренером до 2021 года.

«У Солари недостаточно поддержки со стороны команды. Он возглавил ее лишь потому, что его поддерживает президент клуба, но я не думаю, что он надолго задержится на своем посту. С Зиданом было все иначе.

Мог бы я возглавить «Реал»? Мне бы это понравилось. У меня достаточно опыта, но сейчас я счастлив там, где я есть», – заявил Марадона.

Проблемы «Реала» мы обсуждали в недавнем подкасте: как меняется испанский футбол, почему без Зидана и Роналду начался кризис и в чем ошибся Лопетеги.

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