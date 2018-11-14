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    Марадона: «Не думаю, что Солари надолго задержится в «Реале»

    Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона не считает удачным подписание «Реалом» контракта с Сантьяго Солари. Накануне мадридцы объявили о соглашении с тренером до 2021 года.

    «У Солари недостаточно поддержки со стороны команды. Он возглавил ее лишь потому, что его поддерживает президент клуба, но я не думаю, что он надолго задержится на своем посту. С Зиданом было все иначе.

    Мог бы я возглавить «Реал»? Мне бы это понравилось. У меня достаточно опыта, но сейчас я счастлив там, где я есть», – заявил Марадона.

    Проблемы «Реала» мы обсуждали в недавнем подкасте: как меняется испанский футбол, почему без Зидана и Роналду начался кризис и в чем ошибся Лопетеги.

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Marca

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    14.11.2018 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 14:49

      Интересно сколько бы он сам удержался в Реале в качестве тренера?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 14 ноября 2018, 08:48

      Иди кури дядя Диего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 08:35

      Кому ты нужен.. Какой там Опыт у тебя..со всем что тренировал обосрался

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 ноября 2018, 08:14

      Нах ты не нужен ни Реалу, ни СКА Хабаровск, Ни Пахтакору... Чеши в Африку лучший клуб Конго тренировать...

      1
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