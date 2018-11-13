Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Олег Иванов предложил натурализовать Фернандо из «Спартака»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов высказался относительно натурализации иностранных футболистах для сборной России.

    «У меня есть свое мнение насчет натурализации. Есть футболисты, которые давно у нас играют, могут усилить. Но, считаю, надо искать своих футболистов.

    Но если смотреть по чемпионату мира, то Миша Фернандес себя хорошо проявил. Сейчас в мире все смешалось. Кто сейчас топ из легионеров у нас в РПЛ? Все, кто вызывается.

    Кстати, Фернандо из «Спартака» тоже топ. В чемпионский сезон он мне очень нравился. По тому, как мыслит, как играет», – сказал Иванов.

    32-летний Ари впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.

    Ранее из-за травмы выбыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого тренерский штаб сборной вызвал для подготовки к ноябрьским встречам.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2018, 16:04

      А оно ему надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:32

      Фернандо игрок техничный ,в исполнению штрафных ему нет равных. Но у него не хватает скорости.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://wq.lt/7KV3t

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 13 ноября 2018, 10:51

      Кто такой Фернандо?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 13 ноября 2018, 09:09

      нужно натурализовать немецкую сборную вместе с Левом

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > vodomut 13 ноября 2018, 11:57

      Особенно в нынешнем состоянии. Невыход из группы на ЧМ и очень вероятный вылет в лиге наций в дивизион В. Лишь бы чето написать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > vodomut 13 ноября 2018, 12:56

      Вот 15-го и нейтрализуем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 ноября 2018, 09:05

      Во Франции 3/4 команды "КОРЕННЫЕ ФРАНЦУЗЫ"! Почему бы и нам не перенять их опыт? Поскольку чисто российских талантливых игроков пока не видно даже на горизонте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 ноября 2018, 08:53

      Да давайте уже всех подряд натурализовать, делов то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 13 ноября 2018, 08:08

      Да можно сразу 11 бразильцев натурализовать и дело в шляпе. Пускай себе за паспорт играют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 13 ноября 2018, 07:23

      Какой нафиг Миша?....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Масоха 13 ноября 2018, 07:00

      Ды нахер он нужен! Кроме как бить штрафные, никакой пользы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > Масоха 13 ноября 2018, 07:16

      Если напы не могут забить,то сгодится и Фернандо.По игре конечно много косячит.возраст наверное

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > алдан2014 13 ноября 2018, 07:32

      не возраст, а тупость тренеров! ну фернандо никак не опорник, он выше должен играть и раздавать передачи, а его ставят туда, куда не надо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Масоха 13 ноября 2018, 07:32

      потому что не на своем месте играет)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 > алдан2014 13 ноября 2018, 09:55

      А его что ты на штрафные будешь только выпускать,не игрок а бревно!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > Snerg 13 ноября 2018, 10:36

      Вот соглашусь, Фернандо не особо любит отрабатывать в защите, если его выпускать выше, он может вести всю игру в свободном режиме, как Аршавин в своё время, главное, чтобы его сзади страховали нормальные оборонцы (типа Денисова в лучшие годы)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > lejnin 13 ноября 2018, 11:19

      Не любит одно, любит другое... Сборная набирается из любителей или профи, которые РАБОТАЮТ ПО СИТУАЦИИ - И В ОБОРОНЕ И В НАПАДЕНИИ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > maxpav 13 ноября 2018, 12:41

      это вечный спор, кто лучше - человек, который носится весь матч по всему полю, или тот, кто стоит на месте полматча, но потом взрывается и делает результат...но как по мне - нужны и те и другие, сборная из одинаково "заточенных" профессионалов будет куцей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1484

      balam > lejnin 13 ноября 2018, 14:18

      Павлюченко считает,что вторые.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > balam 13 ноября 2018, 17:05

      Еще бы "спящий гигант" считал по-другому :D:D

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      Масоха > Snerg 13 ноября 2018, 21:39

      Куда не поставь,ничего не поменяется. Он ни в защите, ни в нападении. обрезает так, что равин в Синагоге обзавидуется. в свое время в локомотиве был подобный игрок, Саша Алиев. штрафные пробивал, как боженька, а в игре так себе. так что на одном умении бить штрафные, далеко не уедешь. В чемпионском сезоне это умение сыграло огромную роль, сейчас же и того нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 