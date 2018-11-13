Олег Иванов предложил натурализовать Фернандо из «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов высказался относительно натурализации иностранных футболистах для сборной России.

«У меня есть свое мнение насчет натурализации. Есть футболисты, которые давно у нас играют, могут усилить. Но, считаю, надо искать своих футболистов.

Но если смотреть по чемпионату мира, то Миша Фернандес себя хорошо проявил. Сейчас в мире все смешалось. Кто сейчас топ из легионеров у нас в РПЛ? Все, кто вызывается.

Кстати, Фернандо из «Спартака» тоже топ. В чемпионский сезон он мне очень нравился. По тому, как мыслит, как играет», – сказал Иванов.

32-летний Ари впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.

Ранее из-за травмы выбыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого тренерский штаб сборной вызвал для подготовки к ноябрьским встречам.