Кононов: «Если внутри команды есть конфликт, виноват всегда тренер»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал конфликт полузащитника команды Дениса Глушакова и болельщиков. По мнению назначенного специалиста, во всех разногласиях виноват тренер.

«Знаете, общественное сознание – вещь непостижимая. Для меня, как для тренера, главное реальность, которая происходит в работе с футболистом.

Если абстрагироваться от Глушакова, в моем понимании должно быть общение со всеми игроками. Если есть какой-то конфликт, виноват всегда тренер. Это моя позиция», – высказался Кононов.

До него с командой работал Массимо Каррера.

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