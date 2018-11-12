Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кононов: «Если внутри команды есть конфликт, виноват всегда тренер»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал конфликт полузащитника команды Дениса Глушакова и болельщиков. По мнению назначенного специалиста, во всех разногласиях виноват тренер.

    «Знаете, общественное сознание – вещь непостижимая. Для меня, как для тренера, главное реальность, которая происходит в работе с футболистом.

    Если абстрагироваться от Глушакова, в моем понимании должно быть общение со всеми игроками. Если есть какой-то конфликт, виноват всегда тренер. Это моя позиция», – высказался Кононов.

    До него с командой работал Массимо Каррера.

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Восемь важных вопросов Федуну

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 22:45

      Что-то не слаженная речь - Если абстрагироваться от Глушакова, в моем понимании должно быть общение со всеми игроками.
      По Русски - если мысленно отвлечься от Глушакова, то должно быть общение со всеми игроками.
      Ну, так Каррера со всеми игроками общался.
      Ну, а на счёт конфликта - то что-то не срастается, то он говорит, что будет Спартак Кононова, что будут играть так, как он скажет, то теперь говорит, что если игрок не хочет играть, как хочет тренер, и создаёт конфликт, то виноват тренер? Какие-то несходелки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат 12 ноября 2018, 22:13

      Камень в огород предшественника - не самое оригинальное начало работы на новом месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 12 ноября 2018, 21:49

      Эх, вот бы и моё руководство бы тоже признавало ошибки свои в этом плане...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 21:31

      Такую позицию могут взять на вооружение недобросовестные игроки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 21:21

      Конечно виноват тренер, не одного уже "слили" те, кто всегда прав. У тебя все впереди, желаю, чтобы ты избежал той-же участи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 ноября 2018, 20:54

      А если тренер прыгает из клуба в клуб,как блоха,постоянно не дорабатывая очередной сезон,то КТО и ЧТО виноваты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9023

      vladik12 12 ноября 2018, 20:50

      Какой увесистый камень в огород Массимо бросил.
      Тем не менее:
      А тутти, аванти!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 