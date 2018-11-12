Кононов: «Если внутри команды есть конфликт, виноват всегда тренер»

Что-то не слаженная речь - Если абстрагироваться от Глушакова, в моем понимании должно быть общение со всеми игроками.
По Русски - если мысленно отвлечься от Глушакова, то должно быть общение со всеми игроками.
Ну, так Каррера со всеми игроками общался.
Ну, а на счёт конфликта - то что-то не срастается, то он говорит, что будет Спартак Кононова, что будут играть так, как он скажет, то теперь говорит, что если игрок не хочет играть, как хочет тренер, и создаёт конфликт, то виноват тренер? Какие-то несходелки...
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал конфликт полузащитника команды Дениса Глушакова и болельщиков. По мнению назначенного специалиста, во всех разногласиях виноват тренер.
«Знаете, общественное сознание – вещь непостижимая. Для меня, как для тренера, главное реальность, которая происходит в работе с футболистом.
Если абстрагироваться от Глушакова, в моем понимании должно быть общение со всеми игроками. Если есть какой-то конфликт, виноват всегда тренер. Это моя позиция», – высказался Кононов.
До него с командой работал Массимо Каррера.
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Что ждет Кононова в «Спартаке»?