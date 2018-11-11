РПЛ. «Спартак» проиграл «Уфе», продлив серию без побед до четырех матчей

«Уфа» обыграла «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 2:0. Голы забил форвард Дмитрий Сысуев и хавбек Лоро Бизяк.

«Уфа» набрала 14 очков и поднялась на 14-ю строчку. «Спартак» с 19-ю очками идет десятым.

В последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ в матче 10-го тура с «Енисеем» (3:2) 7 октября.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сысуев, 75; 2:0 – Бизяк, 90+2.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич (Бизяк, 62), Карп, Тилл (Салатич, 90+3), Сысуев, Игбун.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Бокетти, 83), Глушаков (Пантелеев, 65), Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Адриано (Зе Луиш, 71).

Предупреждения: Тилл, 56; Пуцко, 73; Сысуев, 78; Карп, 90 – Попов, 71; Кутепов, 86.

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