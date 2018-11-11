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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Уфе», продлив серию без побед до четырех матчей

    «Уфа» обыграла «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 2:0. Голы забил форвард Дмитрий Сысуев и хавбек Лоро Бизяк.

    «Уфа» набрала 14 очков и поднялась на 14-ю строчку. «Спартак» с 19-ю очками идет десятым.

    В последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ в матче 10-го тура с «Енисеем» (3:2) 7 октября.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сысуев, 75; 2:0 – Бизяк, 90+2.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич (Бизяк, 62), Карп, Тилл (Салатич, 90+3), Сысуев, Игбун.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Бокетти, 83), Глушаков (Пантелеев, 65), Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Адриано (Зе Луиш, 71).

    Предупреждения: Тилл, 56; Пуцко, 73; Сысуев, 78; Карп, 90 – Попов, 71; Кутепов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Рианчо снова опозорился. Кажется, у «Спартака» скоро будет новый тренер

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 15:52
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    Комментарии172
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 ноября 2018, 21:53

      Это только начало.Федун только вышел из отпуска.Сейчас ка-а-ак начнёт "порядок" наводить!!!

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 ноября 2018, 21:43

      Прямо напрашивается: Скажи кто твой помошник и я скажу какой ты тренер)) МК большой привет))

      1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 11 ноября 2018, 21:39

      Прежде чем увольнять тренера, надо найти нового, а Федун решил на удачу оставить помощника, как после Аленичева, но удача как и снаряд дважды в одну воронку не попадает.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 ноября 2018, 21:33

      М-да-а-а-а.... Кто-то удивлён? Я - не очень.
      А какие песни пели после Рейнджерс.... Ах-ах-ах
      Ну, и где же те, кто так радовался увольнению Массимо??? Где те, которые кричали, что с Глушаковым мы всех порвём??? И ещё после всего вы говорите, что мы не разбираемся в футболе??? Что все наши выводы притянуты за уши???
      Глушаковисты и Назаровитяне - радуйтесь. Это с вашей подачи происходит такое в Спартаке.

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      Рейтинг: +125

      Гость87 > Владислав Vlad 11 ноября 2018, 23:55

      А не при Каррере ли это ровно началось? Глушак не самым худшим на поле был

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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 20:53

      народная команда когда ее любит вся страна за полгода ее любовь потеряли

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 ноября 2018, 20:48

      Обычно, когда я не могу посмотреть матч со Спартаком, Спартак выигрывал. Но это было с Каррерой. Сегодня я матч не видел.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 19:41

      уфа молодцы а где Назаров и вся эта *****-----

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 11 ноября 2018, 19:38

      АУ умники-ветераны Романцев Кавазашвили - где вы?
      АУ проходимцы Юран Шалимов и компания - где вы?
      Где ваши умные комментарии и обсуждения?
      Где супер аналитик Ловчев?
      Ну откликнитесь и расскажите как вам удалось вместе с Федуном развалить Спартак.
      Пи----ть господа - это не "мешки ворочить".

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      Рейтинг: +3141

      m40 11 ноября 2018, 19:30

      Мне не понято поведение руководства клуба. Оно посчитало, что Каррера не справляется с обязанностями и убрало его. Но нужно было уже подбирать кандидатов на его замену и как можно быстрее договариваться. А оно отдало команду в руки проходимцу и пустило дело на самотёк. В результате игра команды окончательно развалилась, Спартак застрял в середине таблице. Руководство, АУУУ. Сезон же на смарку. Надо срочно спасать

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      Рейтинг: +3141

      m40 > neim 11 ноября 2018, 20:31

      Ну если движение будет продолжаться в таком же темпе и с той же динамикой, то скоро составит компанию Енисею и отправится в ФНЛ

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > m40 11 ноября 2018, 20:44

      Зачем подбирать тренера? Рианчо же сам сказал - когда его брали, спросили - сможет ли он в случае чего стать главным тренером.
      Т.е. уже тогда Измайлов с Родионовым нашли замену Каррере. Ведь если бы Спартак с Рианчо начал бы выигрывать, то можно бы было снова крутить карусель.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 11 ноября 2018, 19:09

      Ну а где же очередная стихоплётная ода от писаки Назарова?
      Что же ты замолчал поэт-подпёздышь?
      Давай выдай свои очередные рулады ....

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > СМЕРШiРУ 11 ноября 2018, 20:45

      Он очко от Глазго оторвать не может.)))

      1
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