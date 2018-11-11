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    Ибрагимович – о возвращении в Европу: «Не хочу приходить в клуб только потому, что я Златан. Нужен вызов»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Европу. 37-летним шведом интересуются «Милан» и «Реал».

    «Я не знаю, что собираюсь делать. Знаю, что многие европейские клубы заинтересованы во мне, но я счастлив здесь. Я люблю свою жизнь и свою семью.

    Мне нужен вызов, причина, чтобы продолжать играть. Я не хочу приходить в клуб только потому, что я Златан», – цитирует Ибрагимовича Sky Sports со ссылкой на L'Equipe.

    Ибрагимович: «Я вернусь в «ПСЖ» только в качестве босса»

    Источник: L'Equipe

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    11.11.2018 06:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 ноября 2018, 11:08

      Зазвездился! а жаль.....

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 11 ноября 2018, 09:37

      Тогда переходи в курский Авангард или в другую команду ФНЛ, вот тебе и будет вызов

      0
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 11 ноября 2018, 07:26

      Златан?да в Европе уже давно забыли как тебя зовут..

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      Рейтинг: +695

      fan-man 11 ноября 2018, 07:02

      Да успокойся уже ты, самолюб. Осознай, что ты уже старикан по футбольным меркам

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