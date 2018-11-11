Ибрагимович – о возвращении в Европу: «Не хочу приходить в клуб только потому, что я Златан. Нужен вызов»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Европу. 37-летним шведом интересуются «Милан» и «Реал».

«Я не знаю, что собираюсь делать. Знаю, что многие европейские клубы заинтересованы во мне, но я счастлив здесь. Я люблю свою жизнь и свою семью.

Мне нужен вызов, причина, чтобы продолжать играть. Я не хочу приходить в клуб только потому, что я Златан», – цитирует Ибрагимовича Sky Sports со ссылкой на L'Equipe.

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