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    Ибрагимович: «Я вернусь в «ПСЖ» только в качестве босса»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что не собирается возвращаться в «ПСЖ» в качестве футболиста.

    37-летний швед выступал за парижан с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а уже оттуда спустя почти два сезона уехал МЛС.

    «В «ПСЖ» хотя, чтобы я работал в клубе. Если я вернусь туда, то только в качестве босса [Ибрагимович не пояснил, что именно он имеет в виду – президента или владельца]. Я не могу прийти в «ПСЖ» ради чего-то другого. Это единственный способ заставить меня вернуться, вот и все. Для меня нет других должностей.

    Но это будет не в ближайшем будущем. Я активный футболист, и я все еще хочу играть. Когда я выберу то, чего хочу, я сообщу об этом миру», – сказал Ибрагимович.

    Источник: L’Equipe

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    09.11.2018 18:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 10 ноября 2018, 10:39

      Ибре или все или ни чего

      0
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 9 ноября 2018, 23:14

      А шейх против не будет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 9 ноября 2018, 20:50

      Если ибра хочет, ибру надо ставить) или он может быть зол

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 9 ноября 2018, 20:46

      вместо шейха?))

      1
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 9 ноября 2018, 19:49

      Да он может любую команду возглавить и играть.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 19:33

      червяка в президенты клуба возьми и этого селюка а селекционную он тебе такую наберёт команду сам смеяться будешь

      1
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 9 ноября 2018, 19:08

      Вот нет чтоб за свою Родину играть...

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > devoika_so_balkana 9 ноября 2018, 20:13

      А что ему считать своей родиной: Боснию или Хорватию, где родились его родители? Швецию, где он родился? Италию, где провёл бОльшую часть карьеры? Францию, где он завершил свои выступления на приличном уровне?

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