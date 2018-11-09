Ибрагимович: «Я вернусь в «ПСЖ» только в качестве босса»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что не собирается возвращаться в «ПСЖ» в качестве футболиста.

37-летний швед выступал за парижан с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а уже оттуда спустя почти два сезона уехал МЛС.

«В «ПСЖ» хотя, чтобы я работал в клубе. Если я вернусь туда, то только в качестве босса [Ибрагимович не пояснил, что именно он имеет в виду – президента или владельца]. Я не могу прийти в «ПСЖ» ради чего-то другого. Это единственный способ заставить меня вернуться, вот и все. Для меня нет других должностей.

Но это будет не в ближайшем будущем. Я активный футболист, и я все еще хочу играть. Когда я выберу то, чего хочу, я сообщу об этом миру», – сказал Ибрагимович.