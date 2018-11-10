Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Борнмут», у Рондона дубль. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом»

    «Ньюкасл» обыграл «Борнмут» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Саломон Рондон.

    «Ньюкасл» с 9-ю очками занимает с 14-ю строчку в таблице. «Борнмут» с 20-ю очками идет шестым.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Кардифф – Брайтон – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Данк, 6; 1:1 – Патерсон, 28; 2:1 – Бамба, 90.

    Удаление: нет – Стивенс, 34.

    Лестер – Бернли – 0:0

    Саутгемптон – Уотфорд – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Габбиадини, 20; 1:1 – Холебас, 82.

    Хаддерсфилд – Вест Хэм – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Притчард, 6; 1:1 – Андерсон, 75.

    Ньюкасл – Борнмут – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рондон, 7; 2:0 – Рондон, 40; 2:1 – Лерма, 45+6.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2018 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 