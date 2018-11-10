АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Борнмут», у Рондона дубль. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом»

«Ньюкасл» обыграл «Борнмут» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Саломон Рондон.

«Ньюкасл» с 9-ю очками занимает с 14-ю строчку в таблице. «Борнмут» с 20-ю очками идет шестым.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Кардифф – Брайтон – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Данк, 6; 1:1 – Патерсон, 28; 2:1 – Бамба, 90.

Удаление: нет – Стивенс, 34.

Лестер – Бернли – 0:0

Саутгемптон – Уотфорд – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Габбиадини, 20; 1:1 – Холебас, 82.

Хаддерсфилд – Вест Хэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Притчард, 6; 1:1 – Андерсон, 75.

Ньюкасл – Борнмут – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 7; 2:0 – Рондон, 40; 2:1 – Лерма, 45+6.

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