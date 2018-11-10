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    Анчелотти: «Понимаю жест Моуринью фанатам. Трудно вытерпеть 90 минут оскорблений»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поведение коллеги из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который во время матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» жестом обратился к трибунам.

    «Понимаю португальца. Вытерпеть 90 минут оскорблений нелегко. Этот жест был просто иронией, не назвал бы его серьезным. Считаю, что подобное поведение фанатов должно прекратиться», – сказал итальянец, чьи слова приводит Everything Napoli ‏.

    «Юнайтед» в Турине одержал волевую победу.

    Источник: Твиттер Everything Napoli ‏

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    10.11.2018 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 10 ноября 2018, 08:52

      Лавров бы про них сказал

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