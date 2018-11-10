Анчелотти: «Понимаю жест Моуринью фанатам. Трудно вытерпеть 90 минут оскорблений»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поведение коллеги из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который во время матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» жестом обратился к трибунам.

«Понимаю португальца. Вытерпеть 90 минут оскорблений нелегко. Этот жест был просто иронией, не назвал бы его серьезным. Считаю, что подобное поведение фанатов должно прекратиться», – сказал итальянец, чьи слова приводит Everything Napoli ‏.

«Юнайтед» в Турине одержал волевую победу.