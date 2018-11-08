Моуринью жестом изобразил, что слушает фанатов «Ювентуса». Они оскорбляли тренера во время прошлой игры

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ювентус» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Игра проходила в Турине на стаидоне «Альянц стадиум».

После финального свистка главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью поднес руку к уху и изобразил, что слушает болельщиков «Юве».

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) 7 ноября 2018 г.

Во время предыдущего матча между этими командами на «Олд Траффорд» фанаты «Ювентуса» оскорбляли Моуринью. Тогда португалец показал болельщикам три пальца, напомнив, что в сезоне-2009/10 он выиграл требл с миланским «Интером».

«Манчестер Юнайтед» с 7-ю очками занимает вторую строчку в группе. «Ювентус» с 9-ю очками идет первым.

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