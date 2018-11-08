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    Моуринью жестом изобразил, что слушает фанатов «Ювентуса». Они оскорбляли тренера во время прошлой игры

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ювентус» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Игра проходила в Турине на стаидоне «Альянц стадиум».

    После финального свистка главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью поднес руку к уху и изобразил, что слушает болельщиков «Юве».

    Во время предыдущего матча между этими командами на «Олд Траффорд» фанаты «Ювентуса» оскорбляли Моуринью. Тогда португалец показал болельщикам три пальца, напомнив, что в сезоне-2009/10 он выиграл требл с миланским «Интером».

    «Манчестер Юнайтед» с 7-ю очками занимает вторую строчку в группе. «Ювентус» с 9-ю очками идет первым.

    Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2018 01:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 12:03

      Глухой он совсем стал.

      2
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 8 ноября 2018, 08:35

      Зря Маур выпендривается! МЮ выглядел неважнецки ! Мастерство , отдельных игроков помогло , но счет мог, легко быть 4-0.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 ноября 2018, 08:34

      Правильно, так и нужно с недалёкими фантиками Договорентуса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 8 ноября 2018, 06:22

      Тролль 80-го левела.

      1
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 8 ноября 2018, 02:34

      Жалким людишкам только и оскорблять...)

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 ноября 2018, 01:59

      Фейс так и просит кирпича) Такой ретард))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 8 ноября 2018, 01:42

      топ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      MURODJON 8 ноября 2018, 01:31

      красавчик

      6
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