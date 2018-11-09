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    Маркизио: «Если бы «Славия» выиграла свой матч, нас бы ничего не волновало в группе ЛЕ»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассчитывал не только на победу в матче против «Бордо», но и на успех «Славии» в параллельной игре четвертого тура Лиги Европы.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Команда из Санкт-Петербурга после четырех игр возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. «Бордо» идет на последнем месте с одним очком.

    – У «Бордо» сейчас новый период, ведь клуб сменил владельца, поэтому сопернику было важно победить. Мы вышли на поле немного расслабленными, но потом мы сконцентрировались, и все закончилось хорошо.

    – Ничью можно считать приемлемы результатом?

    – Для нас это хороший результат, но мы приехали сюда побеждать. Мы довольны ведь «Бордо» – непростая команда. Но в группе еще у нас два матча, в которых, надеюсь, мы одержим победы.

    – Во втором тайме вы начали заводить партнеров. Это была установка тренера?

    – Нам нужно было менять что-то, потому что у нас не получилась игра на половине поля соперника. Во втором тайме у нас все получилось в том числе и благодаря заменам. Они сыграли свою роль.

    – Вы остались лидерами группы, значит ли это, что все в порядке?

    – Сейчас для нас главное – подготовиться к ЦСКА. Впереди долгий перелет, мы устанем, так что важно восстановить наши силы. В группе могло было быть лучше или хуже. Если бы «Славия» выиграла, нас бы ничего не волновало. Но мы должны думать о себе.

    «Зенит» всех расстроил и сыграл странно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 08:17
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 9 ноября 2018, 09:00

      ".... мы приехали сюда побеждать." Верю, во истину так и было)))))))!!!!!!

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