Овчинников хочет стать главным тренером молодежной сборной России или «Локомотива»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что готов стать новым главным тренером молодежной сборной России или «Локомотива».

– В 2013 году вы сказали: «Мечтаю возглавить «Локомотив» и выиграть золотые медали. Когда я о чем-то мечтаю, это сбывается». Время для исполнения желаний еще не пришло?

– Одно желание исполнилось – железнодорожники выиграли золотые медали (смеется). Так или иначе меня сейчас с «Локомотивом» ничего не связывает. Этот клуб вычеркнул меня из своей записной книжки. Допускаю, что кроме Юрия Семина о моем существовании мало кто в «Локомотиве» знает. Хотя в Баковке прошла лучшая часть моей карьеры. Красно-зеленый клуб дал мне путевку в большой футбол. Благодарен за это Филатову, Семину, партнерам по команде, боюсь кого-то забыть. Я это помню! Почему не помнят в клубе? Только не подумайте, не жалуюсь. Мне уже от этого ни горячо ни холодно. Сейчас на первом месте семья. Тут я очень амбициозен. Но, конечно, в «Локомотив» пошел бы работать главным тренером не задумываясь. Еще раз повторю: помню, что этот клуб дал мне в плане карьеры.

– Насколько помню, вы говорили и о том, что не против поработать в национальной команде. Освободилась позиция главного тренера молодежной сборной России.

– Также согласился бы на этот пост. Очень хорошо знаю молодежный футбол. Но предметно не о чем говорить. Мне предложения не поступало. Хотя знаком с руководителями футбольного союза. В сборной мне было бы интересно поработать. Был помощником главного тренера в национальной команде, поработал со многими наставниками. От каждого постарался взять знания и опыт. Понятно, что Станислава Саламовича сейчас подвинуть нереально, его уже можно возить по стране и людям показывать как национального героя. Это шутка, если что.

Кстати, Евгений Бушманов сработал очень неплохо. Понятно, что в сборной любого уровня от тебя требуют результата. Главный тренер национальной команды – расстрельная должность. Можно много говорить о том, что Евгений Александрович не поставил Федора Чалова на матч с Сербией, поэтому проиграли. Но Федя мог и не забить в том матче. Тренер выбирает состав, исходя из многих факторов. Это не игра в угадайку. Во многих встречах при Бушманове команда играла хорошо, было видно, что игроки прогрессируют в сборной. Это также немаловажный показатель. Так что, на мой взгляд, тренерский штаб сработал очень профессионально, можно ему за это только поаплодировать. Не все определяется результатом, хотя у РФС, наверное, другое мнение.