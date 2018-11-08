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    Овчинников хочет стать главным тренером молодежной сборной России или «Локомотива»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что готов стать новым главным тренером молодежной сборной России или «Локомотива».

    – В 2013 году вы сказали: «Мечтаю возглавить «Локомотив» и выиграть золотые медали. Когда я о чем-то мечтаю, это сбывается». Время для исполнения желаний еще не пришло?

    – Одно желание исполнилось – железнодорожники выиграли золотые медали (смеется). Так или иначе меня сейчас с «Локомотивом» ничего не связывает. Этот клуб вычеркнул меня из своей записной книжки. Допускаю, что кроме Юрия Семина о моем существовании мало кто в «Локомотиве» знает. Хотя в Баковке прошла лучшая часть моей карьеры. Красно-зеленый клуб дал мне путевку в большой футбол. Благодарен за это Филатову, Семину, партнерам по команде, боюсь кого-то забыть. Я это помню! Почему не помнят в клубе? Только не подумайте, не жалуюсь. Мне уже от этого ни горячо ни холодно. Сейчас на первом месте семья. Тут я очень амбициозен. Но, конечно, в «Локомотив» пошел бы работать главным тренером не задумываясь. Еще раз повторю: помню, что этот клуб дал мне в плане карьеры.

    – Насколько помню, вы говорили и о том, что не против поработать в национальной команде. Освободилась позиция главного тренера молодежной сборной России.

    – Также согласился бы на этот пост. Очень хорошо знаю молодежный футбол. Но предметно не о чем говорить. Мне предложения не поступало. Хотя знаком с руководителями футбольного союза. В сборной мне было бы интересно поработать. Был помощником главного тренера в национальной команде, поработал со многими наставниками. От каждого постарался взять знания и опыт. Понятно, что Станислава Саламовича сейчас подвинуть нереально, его уже можно возить по стране и людям показывать как национального героя. Это шутка, если что.

    Кстати, Евгений Бушманов сработал очень неплохо. Понятно, что в сборной любого уровня от тебя требуют результата. Главный тренер национальной команды – расстрельная должность. Можно много говорить о том, что Евгений Александрович не поставил Федора Чалова на матч с Сербией, поэтому проиграли. Но Федя мог и не забить в том матче. Тренер выбирает состав, исходя из многих факторов. Это не игра в угадайку. Во многих встречах при Бушманове команда играла хорошо, было видно, что игроки прогрессируют в сборной. Это также немаловажный показатель. Так что, на мой взгляд, тренерский штаб сработал очень профессионально, можно ему за это только поаплодировать. Не все определяется результатом, хотя у РФС, наверное, другое мнение.

    Источник: Sportbox

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    08.11.2018 11:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 8 ноября 2018, 18:49

      Не клуб, а сам ты себя Босс вычеркнул, когда в 2006г в Динамо с Хохловым ушел. Игра как помню тогда не пошла...

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 8 ноября 2018, 16:53

      ну как тут не вспомнить - овчина-ПЁС!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:21

      Для начала Сергей попади в штаб сборной. А там замаячит радужная перспектива стать у руля сборной России.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 16:38

      У Босса уже достаточный опыт работы и тренером сборной вратарей при Капелло и Слуцком. Поработал с Палычем и в Динамо Киев, главным в Кубани, Динамо Брянск и Динамо Минск, и уже 4 года старшим тренером в ЦСКА. Я бы ему молодёжку доверил, а после Палыча и Локо, убрав от туда питерских митрофанушек и их ставленников.

      2
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      Рейтинг: +47

      fax 8 ноября 2018, 14:20

      Босс!

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 8 ноября 2018, 13:42

      Освобождает место для Акинфеева по-тихоньку в тренерском штабе ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 13:37

      Иметь возможность, и иметь желание - как две разные вещи.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 ноября 2018, 12:44

      Главным тренером - перебор, а вот тренером вратарей - неплохо!

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