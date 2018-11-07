Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме»

    ЦСКА проиграл «Роме» в матче 4-го тура группового этапа со счетом 1:2.

    В начале встречи защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму, его унесли с поля на носилках. В середине второго тайма у армейцев был удален защитник Хердур Магнуссон.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 4-й тур

    ЦСКА (Россия) – Рома (Италия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Манолас, 4; 1:1 – Сигурдссон, 50; 1:2 – Пеллегрини, 59.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76), Влашич, Сигурдссон (Чернов, 64), Чалов.

    «Рома»: Ольсен, Кристанте, Пеллегрини (Заниоло, 82), Джеко, Коларов, Сантон, Фасио, Флоренци (Жуан, 88), Клюйверт (Ундер, 70), Н’Зонзи, Манолас.

    Предупреждение: Магнуссон, 30 – нет.

    Удаление: Магнуссон, 56 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Чудовищная ошибка Акинфеева. Как же так?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии71
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 11:31

      ЦСКА сделал все что мог ,даже играя в меньшинстве продолжал искать пути к воротам Ромы. Ничья для них была бы более справедливым результатом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 ноября 2018, 08:30

      Кони в отличие от Локо бились до конца....еще не все потеряно, удачи!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 8 ноября 2018, 08:29

      Жаль ЦСКА, только они радовали нас в Европе (((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1939

      lek! 8 ноября 2018, 08:00

      Жаль , что каждый год у наших команд ни чего не получается . Радует молодёжь ЦСКА . Вперёд и не сдаваться .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 8 ноября 2018, 07:39

      Играли здорово, но все нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 8 ноября 2018, 07:21

      Игорёк виноват. Первый мячик чисто его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 ноября 2018, 05:22

      Не стоит излишне гнобить армейцев.Молодёжь ЦСКА сыграла очень даже прилично для нынешних себя.Будь они поудачливей, вполне могли скатать ничью.Уж слишком вчера всё было против них- потеря Марио, ляп Акинфеева и удаление .Да и арбитр тоже был не айс.Первая карточка Мангуссона была явно несправедлива.Да и ко второму голу римлян явно есть вопросы.Офсайд ,на мой взгляд всё же был.Ну и конечно же армейцам нужно было забивать созданное в первом тайме.Увы это не получилось..Теперь в оставшихся матчах нужно не раскисать и постараться зацепиться за третье место.Это нашим вполне по силам.Удачи ЦСКА!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      KARDENAL 8 ноября 2018, 03:26

      Игра, как мне кажется одна из самых худших. Что то все тусовались кучками, очень короткие пасы которые в основном приводили к потерям, чуть пошире скорее стоило. Навешивать было вообще бессмысленно, Рома атлетичнее в несколько раз. Бекао на удивление много ошибался. Как то робко сыграли, до этого даже в проигранных встречах этого не наблюдалось.
      Ну ладно, идем дальше, + к опыту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 8 ноября 2018, 01:54

      Короче недоразумение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 01:32

      Завтра еще спам описается, вот и выйдет наизнанку темная сторона морковской футбольной жизни.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 