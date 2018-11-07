Лига чемпионов. ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме»

ЦСКА проиграл «Роме» в матче 4-го тура группового этапа со счетом 1:2.

В начале встречи защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму, его унесли с поля на носилках. В середине второго тайма у армейцев был удален защитник Хердур Магнуссон.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 4-й тур

ЦСКА (Россия) – Рома (Италия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Манолас, 4; 1:1 – Сигурдссон, 50; 1:2 – Пеллегрини, 59.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76), Влашич, Сигурдссон (Чернов, 64), Чалов.

«Рома»: Ольсен, Кристанте, Пеллегрини (Заниоло, 82), Джеко, Коларов, Сантон, Фасио, Флоренци (Жуан, 88), Клюйверт (Ундер, 70), Н’Зонзи, Манолас.

Предупреждение: Магнуссон, 30 – нет.

Удаление: Магнуссон, 56 – нет.

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