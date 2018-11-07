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    Селюк – о Хеведесе: «Чемпион мира опять облажался. Просто позор приобретать такого футболиста для Лиги чемпионов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру центрального защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Порту» (1:4).

    «Порту» – «Локомотив» – 2:0 после первого тайма. Чемпион мира опять облажался. Просто позор приобретать такого футболиста для Лиги чемпионов. Максимум для игры с «Енисеем».

    Про Эдерку [нападающего Эдера] даже говорить не хочу. Все видят сами. Фернандеш тоже не на уровне», – написал Селюк в твиттере.

    Московская команда проиграла все свои четыре встречи в группе D с разницей мячей 2-11.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    07.11.2018 12:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:03

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 14:38

      Как всегда лезет со своими нравоучениями. На свою работу лучше посмотри Дима.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 ноября 2018, 13:59

      Если поднять все прежние высказывания Селюка, об приобретенных не у него игроках, особенно после поражений клубов, то как правило одна тенденция, что потратили деньги зря, пустили на ветер; купленные игроки - дно, не стоят затраченных денег; приобретать таких игроков, или игрока - позор и так далее, и в таком же духе.
      Только что-то не видно, чтобы у этого, называющегося себя агентом - Селюка, были достойные для продажи футболисты, не говоря уже о звездах. Потому-то и кипит в нем зависть и злоба, что не может он втюхать кому-нибудь свое барахло, приобретенное на африканском рынке за бусы и банку тушенки, а кто-то покупает игроков не обращая на него внимания.

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 ноября 2018, 13:21

      А кого достойного для успешного выступления наших команд в еврокубках приобрёл гражданин Селюк?

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      Рейтинг: +844

      lejnin > multiscan 7 ноября 2018, 14:50

      У Селюка 2 достойных игрока: некто Л.Траоре и Я.Туре. Остальные - песок под их ногами :D:D

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      Рейтинг: +6170

      Viper for CSKA 7 ноября 2018, 13:18

      Неожиданно, у Селюка есть понятие позор в лексиконе. Я думал, что испытывать стыд в связи с чем бы то ни было он не способен от природы. Хотя возможно, категории вроде "стыд", "позор" он применяет ко всем, вокруг, только не к себе. Вполне логично, ведь ни одно его действие не может быть квалифицированно, как "не позор", следовательно, выделять любое из них не имеет смысла.

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