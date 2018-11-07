Селюк – о Хеведесе: «Чемпион мира опять облажался. Просто позор приобретать такого футболиста для Лиги чемпионов»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игру центрального защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Порту» (1:4).
«Порту» – «Локомотив» – 2:0 после первого тайма. Чемпион мира опять облажался. Просто позор приобретать такого футболиста для Лиги чемпионов. Максимум для игры с «Енисеем».
Про Эдерку [нападающего Эдера] даже говорить не хочу. Все видят сами. Фернандеш тоже не на уровне», – написал Селюк в твиттере.
Московская команда проиграла все свои четыре встречи в группе D с разницей мячей 2-11.
«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко