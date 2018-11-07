Фарфан: «Матч с «Галатасараем» будет для «Локомотива» словно финал, как и игра с «Шальке»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан после поражения от «Порту» (1:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов пообещал добиться выхода команды в плей-офф Лиги Европы.

«Это был тяжелый матч против команды, которая обладает прекрасной атакой, а пропущенный гол сделал его еще труднее.

Мы пытались забить, но у нас было мало моментов. Матч с «Галатасараем» будет для нас словно финал, как и игра с «Шальке-04».

Мы должны выполнить свою часть работы и добиться положительного результата, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы», – сказал Фарфан.

«Локомотив» после четырех туров потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.