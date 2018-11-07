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    Фарфан: «Матч с «Галатасараем» будет для «Локомотива» словно финал, как и игра с «Шальке»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан после поражения от «Порту» (1:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов пообещал добиться выхода команды в плей-офф Лиги Европы.

    «Это был тяжелый матч против команды, которая обладает прекрасной атакой, а пропущенный гол сделал его еще труднее.

    Мы пытались забить, но у нас было мало моментов. Матч с «Галатасараем» будет для нас словно финал, как и игра с «Шальке-04».

    Мы должны выполнить свою часть работы и добиться положительного результата, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы», – сказал Фарфан.

    «Локомотив» после четырех туров потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: УЕФА

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    07.11.2018 09:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:03

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---------- https://numl.org/e72

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:19

      Игру может сделать только класс команды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 ноября 2018, 11:15

      Чем больше обещают перед матчем тем хуже результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 ноября 2018, 11:06

      бла бла бла .....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 ноября 2018, 10:46

      Толку от вас НОЛЬ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 7 ноября 2018, 10:13

      " Финалы" разные бывают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:02

      На словах все финалисты оптимисты, а на деле...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 7 ноября 2018, 09:54

      Тоже самое обещали перед матчем с Порто. Унылый результат похождений Локо в ЛЧ.

      2
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