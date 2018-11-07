Фарфан: «Матч с «Галатасараем» будет для «Локомотива» словно финал, как и игра с «Шальке»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---------- https://numl.org/e72
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан после поражения от «Порту» (1:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов пообещал добиться выхода команды в плей-офф Лиги Европы.
«Это был тяжелый матч против команды, которая обладает прекрасной атакой, а пропущенный гол сделал его еще труднее.
Мы пытались забить, но у нас было мало моментов. Матч с «Галатасараем» будет для нас словно финал, как и игра с «Шальке-04».
Мы должны выполнить свою часть работы и добиться положительного результата, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы», – сказал Фарфан.
«Локомотив» после четырех туров потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.