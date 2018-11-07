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    Семин: «Лига чемпионов не прощает ошибок. Будем бороться за Лигу Европы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, почему его команда уступила в очередном матче Лиги чемпионов. Столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира уже после четвертого тура.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

    – Хочу поздравить «Порту» с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки «Порту» – особенно Корона, Марега и Браими – в скорости явно превосходили нас. Пропустили несколько контратак, а простые ошибки привели к этому результату.

    – Замена Фернандеша связана с травмой?

    – Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.

    – Почему вы решили выпустить Смолова не в пару к Эдеру, а вместо него?

    – Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.

    – В четырех матчах Лиги чемпионов у вас были разные сочетания центральных защитников. Это влияло на игру?

    – Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.

    – Вы потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Насколько важна вам Лига Европы?

    – Мы должны продолжать и будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Будем стараться все делать для продолжения борьбы в Европе.

    – С чем связана плохая реализация? С нервами или с отсутствием опыта?

    – Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки – вот и все.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2018 06:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 7 ноября 2018, 17:32

      Палыч,проснись родной!!! Какая ЛЕ с нулём очков!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 ноября 2018, 13:02

      какая Лига Европы???? переключайтесь на кубок.. последний шанс в сезоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 ноября 2018, 13:01

      "Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка - Лига Европы!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 11:17

      Теперь только остается надеяться на попадание в ЛЕ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 7 ноября 2018, 08:50

      Позорище...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 7 ноября 2018, 08:46

      Ноль очков после четырех матчей. О какой борьбе, за какую лигу европы может идти речь? Быстро собрали вещички и свалили в родные пенаты низко голову опустив от стыда! Козлы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 7 ноября 2018, 08:40

      Лига чемпионов не прощает позорные команды!!!! Просто жесточайшее унижение!!! Не покупайте больше ЧЕМПИОНСТВО У ЧР ПОМОЙКЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 08:34

      Паровозу в еврокубках делать нечего, там экспрессы скоростные играют...

      4
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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 7 ноября 2018, 08:29

      Юрий палыч смешно слышать!!!!группа без грандов,из неё надо выходить смело. Но в случае с локо вы выйдите только сзади,так сказать через чёрный ход.... позор вам

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 7 ноября 2018, 08:23

      Не похоже, что вы вообще боретесь...скорее выживаете

      5
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