«Амкар» – о задержании бизнесмена-пермяка Рыболовлева: «Карма»

«Амкар» отреагировал на известие о задержании владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В этот же день пермяки официально признаны судом банкротом.

«1) ФК «Амкар» официально признан банкротом.

2) Рыболовлев арестован во Франции.

Карма!» – сказано в заявлении пермяков.

Дело в том, что Рыболовлев – уроженец Перми, возглавлял предприятие «Уралкалий». Миллиардер никак финансово не отреагировал на финансовые проблемы «Амкара», которые стали причиной гибели клуба.

Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ