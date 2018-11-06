«Амкар» – о задержании бизнесмена-пермяка Рыболовлева: «Карма»

Пох на него полностью!
«Амкар» отреагировал на известие о задержании владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В этот же день пермяки официально признаны судом банкротом.
«1) ФК «Амкар» официально признан банкротом.
2) Рыболовлев арестован во Франции.
Карма!» – сказано в заявлении пермяков.
Дело в том, что Рыболовлев – уроженец Перми, возглавлял предприятие «Уралкалий». Миллиардер никак финансово не отреагировал на финансовые проблемы «Амкара», которые стали причиной гибели клуба.
Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ