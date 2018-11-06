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    «Амкар» – о задержании бизнесмена-пермяка Рыболовлева: «Карма»

    «Амкар» отреагировал на известие о задержании владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В этот же день пермяки официально признаны судом банкротом.

    «1) ФК «Амкар» официально признан банкротом.
    2) Рыболовлев арестован во Франции.
    Карма!» – сказано в заявлении пермяков.

    Дело в том, что Рыболовлев – уроженец Перми, возглавлял предприятие «Уралкалий». Миллиардер никак финансово не отреагировал на финансовые проблемы «Амкара», которые стали причиной гибели клуба.

    Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ

    Источник: Твиттер ФК «Амкар»

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    06.11.2018 23:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 7 ноября 2018, 15:47

      Пох на него полностью!

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 7 ноября 2018, 14:29

      ...русский владелец " монако" ??? Тогда я австралиец.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 10:44

      Теперь ему не потребуется ни Амкар ,ни Монако.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 01:09

      Амкар не поддержал... Да он Уралкалий на дно пустил вместе с Каримовым.

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 ноября 2018, 01:04

      а мне по хер на него!!! он эти деньги не своим горбом нажил!!!!

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > zabvo9406 7 ноября 2018, 10:08

      а кто своим горбом такие деньги зарабатывает?)))) горб у других болит.

      6
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > petrucho-spb 7 ноября 2018, 20:52

      хорошо сказал!

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 ноября 2018, 00:02

      В "Амкаре" не было нормального руководства, потому не было и денег.
      Конечно теперь можно "радоваться" за Рыболовлева, но хотели-то халявы.
      Бизнесмен потому и не дал - знал, что разворуют.

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