Владельца «Монако» Рыболовлева задержали и поместили в изолятор. Функционера подозревают в коррупции

Как некоторые говорят в Бутырке: в тюрьмах тоже люди живут! Важно, чтобы деньги капали.
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев находится в изоляторе временного содержания. Его лишили свободы за несколько часов до матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Брюгге».
Требование задержать россиянина выдвинула прокуратура Монако. Она подозревает бизнесмена в коррупции и незаконном влиянии.
Ранее «Бомбардир» писал о нарушении «Монако» правил финансового фэйр-плей.
Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг