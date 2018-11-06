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    Владельца «Монако» Рыболовлева задержали и поместили в изолятор. Функционера подозревают в коррупции

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев находится в изоляторе временного содержания. Его лишили свободы за несколько часов до матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Брюгге».

    Требование задержать россиянина выдвинула прокуратура Монако. Она подозревает бизнесмена в коррупции и незаконном влиянии.

    Ранее «Бомбардир» писал о нарушении «Монако» правил финансового фэйр-плей.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: Le Monde

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    06.11.2018 20:55
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 ноября 2018, 22:59

      Как некоторые говорят в Бутырке: в тюрьмах тоже люди живут! Важно, чтобы деньги капали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 22:57

      Для Монако это будет ударом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 ноября 2018, 22:32

      Господин Рыболовлев, не понял что европа не Россия, невозможно срать там где живешь. По крайней мере там.
      Сочувствую, что у нас все равно перед законом только на словах.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 22:30

      Уже 4й круглицый по этапу пошел, Путин говорил же им делится надо, нет бл9 на хер иди, ну теперь под откос, Дерипаска и Абраша пятки уже лыбзуют и этот начнет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 22:24

      Пора за наше руководство страной браться, да как следует и с конфискацией всего.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > vladimir-7 6 ноября 2018, 22:28

      Давно пора!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 22:07

      Посадили сцуку наконец-то!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 6 ноября 2018, 22:00

      Упс!Нахлабучили...А без тЭньгЭ нЭт результатов в современном хутболе...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 ноября 2018, 21:46

      Давно пора!!! Не оттуда только начали!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 21:36

      усё в манеке нету хозяина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 6 ноября 2018, 21:24

      Ведь пересажают гниды западные,всех наших бизнесьменов.Кто теперь Россию дербанить и пилить будет?

      8
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 6 ноября 2018, 22:34

      Члены кооператива озера позаботятся о России матушке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 7 ноября 2018, 07:38

      Подлец Трамп грозится их в розыск объявить,и всё непосильным трудом нажитое отобрать.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 7 ноября 2018, 09:52

      Было бы не плохо.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 7 ноября 2018, 09:59

      Лучше бы им на Родине ,в наших тюрьмах посидеть.Ведь они все сплошь патриоты.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 7 ноября 2018, 10:02

      В любом случаи судьба найдет своих героев.

      1
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