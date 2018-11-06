Владельца «Монако» Рыболовлева задержали и поместили в изолятор. Функционера подозревают в коррупции

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев находится в изоляторе временного содержания. Его лишили свободы за несколько часов до матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Брюгге».

Требование задержать россиянина выдвинула прокуратура Монако. Она подозревает бизнесмена в коррупции и незаконном влиянии.

Ранее «Бомбардир» писал о нарушении «Монако» правил финансового фэйр-плей.

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