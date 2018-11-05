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    Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» 140 миллионов в год в обход финансового фэйр-плей

    Football Leaks провел расследование, выявив, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев вкладывал средства в клуб в обход правил финансового фэйр-плей.

    Осуществлять незаконную схему российскому бизнесмену помогало маркетинговое агенство AIM Sport AG. Руководитель агентства Бернард де Роос пообещал Рыболовлеву, что в течение 10 лет монегаски получат от спонсорской сделки 1,4 миллиарда евро (140 миллионов в год). Деньги переводились через офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах.

    Рыболовлев и де Роос держали свою договоренность в секрете от УЕФА. Организация подвергла сомнению условия этого спонсорского контракта, но в итоге стороны пришли к добровольному соглашению.

    Источник: NRC

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    05.11.2018 13:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 ноября 2018, 14:06

      И куда же эти деньги потом шли? Что то не видно что Монако покупал Неймеров...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 5 ноября 2018, 13:15

      ничего удивительного

      1
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