Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» 140 миллионов в год в обход финансового фэйр-плей

Football Leaks провел расследование, выявив, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев вкладывал средства в клуб в обход правил финансового фэйр-плей.

Осуществлять незаконную схему российскому бизнесмену помогало маркетинговое агенство AIM Sport AG. Руководитель агентства Бернард де Роос пообещал Рыболовлеву, что в течение 10 лет монегаски получат от спонсорской сделки 1,4 миллиарда евро (140 миллионов в год). Деньги переводились через офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах.

Рыболовлев и де Роос держали свою договоренность в секрете от УЕФА. Организация подвергла сомнению условия этого спонсорского контракта, но в итоге стороны пришли к добровольному соглашению.