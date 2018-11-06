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    Тухель: «Чтобы обыграть «Наполи», надо сыграть лучше, чем в прошлый раз»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ждет сложного матча в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    «Наполи» – очень сильная команда, которая очень организованно играет в обороне. Нас ждет тяжелое испытание.

    Мы понимаем, насколько сложная перед нами задача. Чтобы добиться результата, надо сыграть лучше, чем в прошлый раз.

    Мы не сомневаемся в том, что нас ждет очень сложное испытание. Мы должны играть лучше, чтобы добыть хороший результат.

    Буффон и Тьяго Силва с нами. Буффон очень хорошо знает эту арену и атмосферу на ней. Это очень важно для нас. Буффон снова сыграет в Лиге чемпионов завтра. Он заслужил сыграть в таком матче. Он – легенда, он нам очень помогает.

    Кавани в составе, но мы посмотрим, сыграет ли он завтра», – сказал Тухель.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2018 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 10:30

      И мы надеемся, что обе команды не разочаруют нас своей игрой.

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