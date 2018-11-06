Тухель: «Чтобы обыграть «Наполи», надо сыграть лучше, чем в прошлый раз»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ждет сложного матча в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

«Наполи» – очень сильная команда, которая очень организованно играет в обороне. Нас ждет тяжелое испытание.

Мы понимаем, насколько сложная перед нами задача. Чтобы добиться результата, надо сыграть лучше, чем в прошлый раз.

Мы не сомневаемся в том, что нас ждет очень сложное испытание. Мы должны играть лучше, чтобы добыть хороший результат.

Буффон и Тьяго Силва с нами. Буффон очень хорошо знает эту арену и атмосферу на ней. Это очень важно для нас. Буффон снова сыграет в Лиге чемпионов завтра. Он заслужил сыграть в таком матче. Он – легенда, он нам очень помогает.

Кавани в составе, но мы посмотрим, сыграет ли он завтра», – сказал Тухель.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.