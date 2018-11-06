Семин: «Локомотив» в ЛЧ выступает не совсем удачно. Не сказал бы, что это по игре»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы выступаем не совсем удачно. И я бы не сказал, что это по игре. Есть ряд факторов, которые можно считать как объективными, так и субъективными. Частично я их уже назвал.

Пять футболистов основного состава из-за травм или дисквалификации не участвовали в первых трех матчах. Эти обстоятельства играют негативную роль. В Лиге чемпионов мы пока не можем рассчитывать на свой привычный, мобильный состав», – сказал Семин.

6 ноября «Локомотив» сыграет в матче 4-го тура группового лапта ЛЧ против «Порту».

«Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).