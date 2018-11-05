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    Семин: «Что жду от матча с «Порту»? Сложной игры и наконец-то набранных очков»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

    – В чем причина домашнего поражения от «Порту»?

    – Мы сами виноваты в том, что не добились положительного результата. Очень хорошо, ответственно начали встречу, создавали больше голевых моментов, к 20-й минуте должны были уверенно вести в счете, но не реализовали пенальти и еще одну стопроцентную возможность.

    В Лиге чемпионов выступают футболисты высочайшего уровня, здесь любая оплошность наказывается. «Порту» мгновенно использовал свой шанс. Игра совершенно поменялась, пошла в другом русле, хотя вплоть до удаления Кверквелии мы создавали опасность, действовали неплохо.

    «Порту» – прекрасная, более опытная команда. На мой взгляд, она выиграет нашу группу.

    – Что ждете от матча в Португалии?

    Сложной игры и наконец-то очков в турнирной таблице. Думаю, удача должна повернуться к нам лицом.

    Матч «Порту» – «Локомотив» пройдет во вторник, 6 ноября.

    «Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    05.11.2018 22:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:09

      Побольше упорства и старания на поле. Победа придет.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 ноября 2018, 08:34

      Вы позорище.это вам не чр где ели ели побеждает. Сегодня жду положения локо

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 ноября 2018, 07:25

      желаем очков...

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 6 ноября 2018, 00:11

      Играть надо лучше, а не на удачу надеяться. Удача приходит к тем, кто ее заслуживает.
      Победы вам! Не случайной (типа удачи), а заслуженной, чтобы не стыдно было за нашу российскую команду.

      1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 5 ноября 2018, 23:54

      Победы Локо!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 ноября 2018, 23:43

      В Порту, Шпалыч, не будет судьи Иванова, да и Порту не Тула.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 ноября 2018, 23:18

      Не ребята, надо поддержать Локомотив невзирая на клубные пристрастия! Они ж наши, как не крути, а России - только вперёд!!!
      Локомотиву - удачи в Европах!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:37

      Забивать надо и быстрей мяч двигать, а не выбирать всё выгодные моменты. Тут не дадут голову поднять, чтобы высматривать кому отдать мяч или куда пробить. В защите нет надёжности, поэтому всё стрёмно.

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