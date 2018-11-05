Семин: «Что жду от матча с «Порту»? Сложной игры и наконец-то набранных очков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

– В чем причина домашнего поражения от «Порту»?

– Мы сами виноваты в том, что не добились положительного результата. Очень хорошо, ответственно начали встречу, создавали больше голевых моментов, к 20-й минуте должны были уверенно вести в счете, но не реализовали пенальти и еще одну стопроцентную возможность.

В Лиге чемпионов выступают футболисты высочайшего уровня, здесь любая оплошность наказывается. «Порту» мгновенно использовал свой шанс. Игра совершенно поменялась, пошла в другом русле, хотя вплоть до удаления Кверквелии мы создавали опасность, действовали неплохо.

«Порту» – прекрасная, более опытная команда. На мой взгляд, она выиграет нашу группу.

– Что ждете от матча в Португалии?

– Сложной игры и наконец-то очков в турнирной таблице. Думаю, удача должна повернуться к нам лицом.

Матч «Порту» – «Локомотив» пройдет во вторник, 6 ноября.

«Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).