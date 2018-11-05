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    Семин: «Случалось, и с семью очками команды выходили из группы в ЛЧ»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

    «Шансы на выход из группы? Сдаваться никогда не надо, я оптимист. Случалось, и с семью очками команды выходили из группы. Нам реально их набрать.

    Надо улучшить игру, исключить элементарные ошибки, за которые нас наказывали. Так, «Шальке-04» мы уступили на последних минутах. С «Порту» тоже должны были брать очки», – сказал Семин.

    «Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    05.11.2018 21:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 6 ноября 2018, 06:44

      Одно хотя бы наберите позорище

      0
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      Рейтинг: +49

      vyacheslav1 6 ноября 2018, 06:27

      Зениту однажды и с 6-ю очками свезло выйти из группы. Но игра главное. Если нет ее...

      0
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      Рейтинг: +3141

      m40 6 ноября 2018, 06:19

      Да я помню как Зенит с 6 очками вышел из группы. И в тот же год Наполи с 12 занял 3 место. У них тогда был слабый Марсель, который всем слил

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 ноября 2018, 05:23

      Это в каких-же матчах Палыч собрался набрать 7 очков ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 6 ноября 2018, 00:32

      Вопрос уже стоит выйти хотя бы в ЛЕ, а для этого нужно побеждать завтра. Но в это слабо верится...

      0
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 5 ноября 2018, 23:21

      зенит с 6 вроде выходил. Когда в соседней группе наполи шел лесом с 12 очками, в ле. Тогда БД и арсенал тоже с 12 прошли дальше. Если ничего не путаю я .. год, может какой 13-14 , или 14-15.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 ноября 2018, 23:07

      Случалось, что вылетали в Кубок пониже и выигрывали его.

      1
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 5 ноября 2018, 22:20

      Зенит вроде с шестью выходил.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:17

      Всякое бывало в ЛЧ и с 12-ю очками из группы не выходили в плей-офф.

      3
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:36

      Помню помню)))МЮ был тогда в группе и Ян Коллер с Андерлехтом))2000 год по моему)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AtticusFinch 5 ноября 2018, 22:39

      Да и Наполи не выходил, а уж с 9-10 очками так не мало команд пролетало.

      3
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:41

      Да ну когда Наполи не выходил - он уж очень слабо смотрелся)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AtticusFinch 5 ноября 2018, 22:43

      По гугли кажется в тот год, когда Зенит с 6-ю вышел.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AtticusFinch 5 ноября 2018, 22:50

      В сезоне 2013-2014г в ЛЧ

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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:57

      Да я кстати что то такое помню) там цирк тоже в группе такой был

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AtticusFinch 5 ноября 2018, 23:03

      Ну, а какой цирк. Все три команды обыграли Марсель дважды, а между собой делили очки. Одну выиграют, другую проиграют, так и набрали 12 очков Боруссия Д. Арсенал и Наполи, но у последних оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов.

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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 23:05

      я про Зенит))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AtticusFinch 5 ноября 2018, 23:08

      Тю, блин, ты же сомневался про Наполи, я тебе ответил. Ты пишешь дальше не указывая клуб, я уже зашел в интернет, в голове всего же не упомнишь. Да с 6-7 очками так же входило не мало команд. Но только про Зенит вспоминают.

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      AtticusFinch > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 23:14

      С 7 я помню много))даже помню когда в группе Ювентус был Гамбург и ещё кто-то - три команды набрали по 7 очков, а Зидан в матче с Гамбургом первый раз если я не ошибаюсь ударил кого-то головой в грудь))а потом перешёл в Реал и отбывал дисквалификацию уже в Реале))

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      Рубик Докоян > AtticusFinch 5 ноября 2018, 23:17

      Рома тоже с 6-ю очками выходила. По разному складывались игры в разные годы на групповом этапе ЛЧ. Я уже выхожу, тебе удачи.

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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 23:20

      Мерси и тебе)

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 ноября 2018, 22:08

      Если Палыч говорит, что наберём 7 очков, значит так и будет!

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