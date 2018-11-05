Семин: «Случалось, и с семью очками команды выходили из группы в ЛЧ»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

«Шансы на выход из группы? Сдаваться никогда не надо, я оптимист. Случалось, и с семью очками команды выходили из группы. Нам реально их набрать.

Надо улучшить игру, исключить элементарные ошибки, за которые нас наказывали. Так, «Шальке-04» мы уступили на последних минутах. С «Порту» тоже должны были брать очки», – сказал Семин.

«Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).