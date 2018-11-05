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    Промес поддержал Глушакова в своем инстаграме 

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес поддержал хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Промес опубликовал запись на русском языке в своих строис в инстаграме.

    «Никто не заботится о том, чтобы этот чемпионат [вероятно, Промес имел в виду «чемпион» – прим. «Бомбардира»] был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со «Спартаком», – написал Промес в своем инстаграме.

    Запись в инстаграме Промеса появилась на фоне конфликта между фанатами «Спартака» и Глушаковым. Во время матча 13-го тура РПЛ против«Урала» (1:2) они скандировали оскорбительные кричалки в адрес игрока. Ранее сообщалось о конфликтной ситуации внутри клуба, из-за которой Глушаков был сослан в молодежный состав команды. Поэтому последнее предложение поста Промеса можно трактовать двусмысленно. Вероятно, игрок имел в виду «продолжайте борьбу вместе со «Спартаком».

    Источник: Официальный инстаграм Квинси Промеса

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    05.11.2018 20:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:24

      А я читаю так - "Никто не позаботился о том, что бы чемпионат был (стал) моим домом. Продолжайте борьбу в Спартаке."
      И показал фотографию, с кем бороться нужно.)

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 09:59

      Скорей всего состряпали сторонники Глушакова.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 ноября 2018, 09:49

      Сборная солянка из словаря.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 5 ноября 2018, 23:36

      Нет у Промеса в Инстаграмм этой публикации. Очередная фальшивка от Измайлова и ко

      5
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 5 ноября 2018, 21:57

      Ну вот чемпионат и борется со Спартаком)

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 ноября 2018, 21:44

      Завтра напишут что глушак взломал инсту Промеса ))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 5 ноября 2018, 23:35

      Нет у Промеса в Инстаграмм этой публикации! Нет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 5 ноября 2018, 21:38

      Слов поддержки как-то не наблюдается.
      Но вот о том, что никто не позаботился, что бы чемпионат стал братом(домом) Промеса навсегда, читается явно.
      Кто что видит, тот так и интерпретирует. Да и поддержка глушаку явно запоздаа. Надо было раньше его пинать, что б играл лучше.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 ноября 2018, 21:12

      Продолжай дениска, скоро новый тренер подъедет...

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 21:07

      где-то читал, что Антоха был против назначения глушака капитаном. и именно после этого захотел уехать

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > JaroG 6 ноября 2018, 00:08

      Ты под чем?

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > JaroG 6 ноября 2018, 01:10

      Я начинаю думать что у тебя один выход,сказать "НЕТ" наркотикам

      3
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > JaroG 6 ноября 2018, 04:36

      кумиров нет,есть здравый смысл и то что видишь своими глазами,а ты смотрю знатный минусёр))))

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > JaroG 6 ноября 2018, 07:20

      ну а что ж тогда аленичев-хороший тренер енисей-то плавит?

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 21:01

      Запись настолько двухсмысленная, что обсуждать её просто смысла нет.

      6
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