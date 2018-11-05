Промес поддержал Глушакова в своем инстаграме 

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес поддержал хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Промес опубликовал запись на русском языке в своих строис в инстаграме.

«Никто не заботится о том, чтобы этот чемпионат [вероятно, Промес имел в виду «чемпион» – прим. «Бомбардира»] был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со «Спартаком», – написал Промес в своем инстаграме.

Запись в инстаграме Промеса появилась на фоне конфликта между фанатами «Спартака» и Глушаковым. Во время матча 13-го тура РПЛ против«Урала» (1:2) они скандировали оскорбительные кричалки в адрес игрока. Ранее сообщалось о конфликтной ситуации внутри клуба, из-за которой Глушаков был сослан в молодежный состав команды. Поэтому последнее предложение поста Промеса можно трактовать двусмысленно. Вероятно, игрок имел в виду «продолжайте борьбу вместе со «Спартаком».