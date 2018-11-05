РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Уфой» благодаря голу Яковлева на 91-й минуте

«Крылья Советов» переиграли в гостях «Уфу» в матче 13-го тура РПЛ.

Победный гол за самарцев забил нападающий Павел Яковлев на первой компенсированной минуте встречи.

Несмотря на набранные три очка «Крылья Советов» продолжают находиться на 13-м месте, в зоне стыковых матчей.

Чемпионат Россия. РПЛ. 13-й тур

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Самарджич, 18; 1:1 – Сысуев, 68; 1:2 – Яковлев, 90+1.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Алиев, 56), Неделчару, Ваньек (Пауревич, 46), Салатич, Тилл, Сысуев (Бизяк, 84), Игбун.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Антон, Корниленко (Соболев, 63), Канунников (Яковлев, 77).

Предупреждения: Салатич, 85 – Антон, 58; Зотов, 89.

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