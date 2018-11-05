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    РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Уфой» благодаря голу Яковлева на 91-й минуте

    «Крылья Советов» переиграли в гостях «Уфу» в матче 13-го тура РПЛ.

    Победный гол за самарцев забил нападающий Павел Яковлев на первой компенсированной минуте встречи.

    Несмотря на набранные три очка «Крылья Советов» продолжают находиться на 13-м месте, в зоне стыковых матчей.

    Чемпионат Россия. РПЛ. 13-й тур

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Самарджич, 18; 1:1 – Сысуев, 68; 1:2 – Яковлев, 90+1.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Алиев, 56), Неделчару, Ваньек (Пауревич, 46), Салатич, Тилл, Сысуев (Бизяк, 84), Игбун.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Антон, Корниленко (Соболев, 63), Канунников (Яковлев, 77).

    Предупреждения: Салатич, 85 – Антон, 58; Зотов, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2018 18:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2018, 19:47

      Волшебное лекарство "Миодраг Божович" начинает работать? Так так и должно быть. Аминь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 ноября 2018, 18:37

      Крылья в гостях лучше чем дома играют

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 ноября 2018, 18:36

      Добрался праздник и до Самары. Поздравляю.

      3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 5 ноября 2018, 18:26

      Мои поздравления!!
      Почему-то после проигрыша Краснодару была уверенность в этой победе! Даёшь победу над Ахматом!!!

      3
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Sviro 5 ноября 2018, 18:50

      Паша Яковлев - красава ! Поздравляю !

      3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > MaxRnD 5 ноября 2018, 19:16

      Спасибо!!! Раньше, после выигрыша оставалось чувство, что случайно выиграли! Сейчас почему-то есть уверенность, что дела пойдут, наконец-то!

      1
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ > MaxRnD 5 ноября 2018, 19:42

      Как говорится,Паша в этом сезоне бьёт по воротам редко,но метко !

      1
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