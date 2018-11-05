Черчесов: «Кутепов сейчас не тот и ему нужно время»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он предпочел защитнику «Спартака» Илье Кутепову Егора Сорокина из «Рубина».

Сегодня специалист назвал состав национальной команды на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (20 ноября).

«Сорокин был на последнем сборе и качественно себя проявил. Мы не вмешиваемся в клубные дела, для нас главное медицина. Он вышел на последней минуте и забил победный гол. Значит психология в норме.

Кутепов сейчас не тот и ему нужно время, как раз в паузу, чтобы набрать форму, которая нам нужна. Он критично к себе относится и все правильно поймет», – сказал Черчесов.