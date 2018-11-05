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    Черчесов: «Кутепов сейчас не тот и ему нужно время»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он предпочел защитнику «Спартака» Илье Кутепову Егора Сорокина из «Рубина».

    Сегодня специалист назвал состав национальной команды на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    «Сорокин был на последнем сборе и качественно себя проявил. Мы не вмешиваемся в клубные дела, для нас главное медицина. Он вышел на последней минуте и забил победный гол. Значит психология в норме.

    Кутепов сейчас не тот и ему нужно время, как раз в паузу, чтобы набрать форму, которая нам нужна. Он критично к себе относится и все правильно поймет», – сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

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    05.11.2018 16:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +187

      maxpav 13 ноября 2018, 11:21

      Кутепов оказался обыкновенным звездуном на час!!!! Ему бы было полезно побыть пару-тройку игр в молодежке. Для проветривания мозгов!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 5 ноября 2018, 19:00

      В Спартаке у Кутепова ляп за ляпом. А в сборной смотрелся не плохо, видимо в пару ему надо опытного защитника, как Игнашевич.

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 5 ноября 2018, 18:21

      Только слепой не видит, что Кутепов бездарность!

      2
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 5 ноября 2018, 18:04

      И Кутя не тот, и Спартак в целом не тот..., опять начало работать проклятье, наложенное Романцевым через алтайского шамана...
      Зря тогда обидели заслуженного тренера, зря...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 17:20

      он редко когда был тот...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 16:31

      илюша и не был "тот" никогда. все тянул игнашевич. а сейчас в Спартаке один норм деф - это джикия. жиго конечно тоже, но он в больничке. как вылечится - илюше нужно будет штаны потолще брать, чтобы не протерлись на лавке

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 16:16

      Стас знает , что говорит.Он умудрился на чемпионате Мира из ..овна сделать конфетку.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 ноября 2018, 16:09

      немецко-австрийский подход начинает удивлять и радовать...

      4
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