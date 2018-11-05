РПЛ. «Рубин» проиграл «Оренбургу» и не смог обойти «Спартак» в турнирной таблице

«Рубин» уступил «Оренбургу» в гостевом матче 13-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре забил полузащитник уральской команды Алексей Сутормин, реализовав пенальти на 57-й минуте.

Таким образом, казанцы не воспользовались возможностью обойти «Спартак» в турнирной таблице. У обеих команд по-прежнему по 19 очков.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Оренбург – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сутормин, 57 (с пенальти).

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Чиркин (Чуканов, 46), Афонин, Сутормин, Мишкич, Галаджан (Кулишев, 89).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Навас, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 71), Иг. Коновалов, Яковлев, Полоз (Бухаров, 62).

Предупреждения: Бегич, 18; Афонин, 72 – Камболов, 18; Кудряшов, 56; Ив. Коновалов, 63.

Удаления: нет – Сорокин, 87.

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