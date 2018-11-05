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    РПЛ. «Рубин» проиграл «Оренбургу» и не смог обойти «Спартак» в турнирной таблице

    «Рубин» уступил «Оренбургу» в гостевом матче 13-го тура РПЛ.

    Единственный гол в игре забил полузащитник уральской команды Алексей Сутормин, реализовав пенальти на 57-й минуте.

    Таким образом, казанцы не воспользовались возможностью обойти «Спартак» в турнирной таблице. У обеих команд по-прежнему по 19 очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Оренбург – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сутормин, 57 (с пенальти).

    «Оренбург»: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Чиркин (Чуканов, 46), Афонин, Сутормин, Мишкич, Галаджан (Кулишев, 89).

    «Рубин»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Навас, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 71), Иг. Коновалов, Яковлев, Полоз (Бухаров, 62).

    Предупреждения: Бегич, 18; Афонин, 72 – Камболов, 18; Кудряшов, 56; Ив. Коновалов, 63.

    Удаления: нет – Сорокин, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2018 15:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 ноября 2018, 01:02

      Мда, сейчас Рубин не очень радует.
      Чёт шесть ех-Ростовских игроков не особо помогают

      0
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      Рейтинг: +404

      tilham 5 ноября 2018, 23:03

      Спартак не воспользовался шансом и не смог оторваться от Рубина

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 ноября 2018, 20:47

      сорока не помог как в прошлом матче под конец забив гол да к тому ещё пинка дали получив красную карточку

      0
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      Рейтинг: +885

      kliker 5 ноября 2018, 19:46

      "«Рубин» проиграл «Оренбургу» и не смог обойти «Спартак» в турнирной таблице"
      Журналисты, больше кликов! Оказывается игра двух команд интересна только в связи со Спартаком, иначе бы заметку не открыли и не прокомментировали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 ноября 2018, 17:55

      Рубин без Азмуна не играет ...

      0
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ 5 ноября 2018, 17:20

      Неужели кончился порох у Бердыева???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 ноября 2018, 16:35

      Рубин окончательно превращается в середняка. Бердыев ошибся, когда уходил из Ростова!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +17

      полянскийм 5 ноября 2018, 16:21

      Ура! Це перамога! Сейчас Зе Луиш, Фернандо, Ханни, Капитан проникнутся духом Старостиных и под руководством Великого Федуна пойдут громить всяких выскочек без истории.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > полянскийм 5 ноября 2018, 20:49

      мозги смени свои в клинике

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 ноября 2018, 16:19

      Вот и пять лет назад главный татарин вспылил,когда видел Рубин-пластилин..
      Ни игры,ни воли к победе.. И запрет на Евро здесь совсем никакой роли не играет..
      Сборище пожуистов и Байрамян..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 ноября 2018, 16:13

      Что-то Рубин никак не разгонится

      1
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